Росстат назвал самые быстро дорожающие продукты

С декабря 2017 года стоимость крупы выросла на 41 процент



Аналитики Росстата рассказали, на сколько выросла цена продуктов с конца прошлого года, сообщает «Московский комсомолец».



Как выяснилось, с декабря 2017 года стоимость крупы выросла на 41 процент, что стало наиболее высоким показателем среди продуктов питания. Кроме того, на 40,3 процента увеличилась цена белокочанной капусты, и на 24,7 процента — на морковь. Помимо этого, подорожал сахар — на 16,2 процента.



Замруководителя Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова заявила «Российской газете», что увеличение стоимости зерна обусловлено низким валовым сбором проса в 2017 и 2018 году.



«Цены на просо резко выросли, что сказалось и на стоимости пшена», — пояснила она.



По оценкам Глазуновой, в следующем году рост цен на пшено также вероятен, однако, поскольку его потребление незначительно, это подорожание не окажет существенного влияния на конъюнктуру крупяного и продуктового рынка в целом.



