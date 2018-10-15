Износ энергосетей Бурятии вырос до 80%









В Бурятии зарегистрирован рост числа аварийных отключений электричества. Одна из причин – высокий износ сетей: он уже составляет 70-80%. Старые деревянные опоры и провода представляют реальную угрозу: при обрыве линий электропередачи гибнет домашний скот, а в конце сентября в Кяхте от удара током оборвавшегося провода погиб местный житель.Этой осенью о проблеме износа энергосетей был поставлен в известность главный федеральный инспектор в Бурятии Сергей Ромахин. Аналогичное обращение направлено также в адрес правительства республики.В письме, которое направил главе Бурятии и главному федеральному инспектору глава Окинского района Матвей Мадасов, говорится о многочисленных жалобах местных жителей на отключения света.«С начала года произошло уже 55 аварийных отключений. Вечером 4 сентября при штормовом ветре в селе Орлик по улице Молодёжная упала электроопора ВЛ-35 КВ. Из-за аварийного отключения в селе Орлик, отсутствовала электроэнергия в сельских поселениях «Саянское» и «Бурунгольское». 31 августа в местечке Нур-Холой упавшая электроопора убила двух коров местного жителя. Все эти факты подтверждают, что в районе есть необходимость замены всех старых и ветхих электроопор, которые создают угрозу жизни и здоровью граждан», - говорится в обращении главы Окинского района.Власти района по всем жалобам жителей направляли письма-обращения в ПАО «Байкальские электрические сети», однако до настоящего времени ремонтные работы проводятся частично и не в полном объёме. Окинский район просит о помощи с заменой линейного объекта.Большая часть сетей в Бурятии – это советское наследство, давно выработавшее технологический ресурс, пояснили в филиале МРСК Сибири — «Бурятэнерго».- Мы понимаем озабоченность руководителей районов. Проблема износа сетей существует. Этот износ накапливался в течение многих лет начиная с 90-х гг. Со своей стороны, филиал «Бурятэнерго» делает все возможное для поддержания энергообъектов и линий электропередачи в рабочем состоянии. Только в 2018 году компания направила на поддержание электросетевого комплекса Окинского района более 50 млн. рублей. Но в периоды штормовых явлений износ опор и оборудования даёт о себе знать. В условиях снижения тарифов ресурсов хватает на поддержание работы энергообъектов. Для комплексной модернизации средств не достаточно, - сообщили в «Бурятэнерго».Сейчас финансирования хватает только на поддержание электросетевого комплекса в рабочем состоянии. На то, чтобы привести сети в нормативное состояние, требуется более 6 миллиардов. В нынешних условиях (тысячи опор по всей республике, массовое воровство электроэнергии и долги населения и предприятий перед «Бурятэнерго» в 5,6 млрд) изыскать нужную сумму не представляется возможным.По предварительным прогнозам минэкономики, в следующем году рост тарифов в Бурятии составит примерно 5% для населения и 3% для прочих потребителей. Однако, по оценке экспертов, для улучшения ситуации с энергоснабжением необходим рост тарифов для бизнеса минимум на 6%. Иначе, по словам специалистов, сети, которым уже больше 40 лет, так и не дождутся ремонта, что обернётся энергетическим кризисом.