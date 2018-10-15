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В Улан-Удэ начали строительство надземных переходов

В Улан-Удэ начали строительство надземных переходов
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Три виадука должны сдать к концу года

В Улан-Удэ начали строительство надземных переходов в посёлках Солдатский и Поселье. Как сообщал «Байкал-Daily», в связи со строительством в ночь с 12 на 13 октября временно перекрывали движение на этих участках дороги. 




Всего в этом году в Бурятии запланирована постройка трёх таких виадуков. Последний возведут в селе Сотниково Иволгинского района. О строительстве надземного перехода здесь задумались после смерти первоклассника, вызвавшей большой общественный резонанс. Местные жители перекрывали федеральную трассу и требовали вместо «зебры» построить надземный пешеходный переход.

Также перед надземными пешеходными переходами возвели светофоры, которые сейчас работают в режиме жёлтого мигания. Строительство планируют завершить к концу этого года. 


надземный пешеходный переход
 
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