Три виадука должны сдать к концу года
В Улан-Удэ начали строительство надземных переходов в посёлках Солдатский и Поселье. Как сообщал «Байкал-Daily», в связи со строительством в ночь с 12 на 13 октября временно перекрывали движение на этих участках дороги.
Всего в этом году в Бурятии запланирована постройка трёх таких виадуков. Последний возведут в селе Сотниково Иволгинского района. О строительстве надземного перехода здесь задумались после смерти первоклассника
, вызвавшей большой общественный резонанс. Местные жители перекрывали федеральную трассу
и требовали вместо «зебры» построить надземный пешеходный переход
.
Также перед надземными пешеходными переходами возвели светофоры, которые сейчас работают в режиме жёлтого мигания. Строительство планируют завершить к концу этого года.
Три виадука должны сдать к концу года
Её строительство началось в 2016 году
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