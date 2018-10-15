В Улан-Удэ начали строительство надземных переходов

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В Бурятии зафиксирован естественный прирост Экономика, На 1 января 2018 года численность населения республики составила 984,5 тысяч человек

