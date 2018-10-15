В Бурятии растёт число женщин-руководителей

Половина руководителей в республике – женщины старше 40 лет
Ко Дню шефа, который отмечается 16 октября, эксперты HeadHunter проанализировали вакансии и резюме в сфере «Топ-менеджмент» и собрали 10 основных фактов о руководителях Бурятии.
1. Сегодня в Бурятии более 2 000 соискателей, желающих быть управленцами высшего звена. В основном они готовы управлять продажами, административными процессами, малым бизнесом, производством и «Транспортом, логистикой».
2. Почти половина руководителей региона, 48%, в возрасте старше 40 лет. Вторая по численности группа 30-40 лет (38%).
3. В этом году среди соискателей сферы «Высший менеджмент» 38% - женщин и 62% - мужчин. По сравнению с данными десятилетней давности, доля женщин выросла на 12%.
4. Заработную плату более 175 000 рублей в резюме указали только 8% соискателей, а 43% вполне устроит вознаграждение до 60 000 рублей.
5. Почти у всех кандидатов имеется диплом о высшем образовании (93%), только у2% - обладатели среднего специального образования, остальные в ближайшее время получат диплом о ВО.
6. Какими навыками обладают кандидаты в топ-менеджеры? Большинство соискателей отмечают, что обладают организаторскими навыками, ведения переговоров, умеют управлять персоналом, коллективом и пользоваться ПК.
7. Больше половины руководителей (74%) отмечают, что владеют английским языком, 11%- немецким. Бурятский указали в резюме 3% руководителей. Есть и те, кто знает редкие языки. Например, в Бурятии есть топ-менеджеры (по одному кандидату), которые знают шведский, словацкий и сербский.
8. «Высший менеджмент» - одна из самых конкурентных сфера среди соискателей в нашем регионе. Осенью на одно предложение претендовали примерно 5 соискателей на место.
9. С начала года в Бурятии работодатели опубликовали 239 предложений для руководителей высшего звена. Большинство компаний, разместивших эти вакансии, работают в отраслях: «Розничная торговля», «Услуги для бизнеса» и «Товары народного потребления».
10. На сегодняшний день, одно из самых дорогих предложение для руководителей высшего звена в регионе – вакансия для заместителя директора по производству с заплатой от 150 000 рублей. Среднее предложение для топов в Бурятии в этом году составило 59 000руб.
В Бурятии растёт число женщин-руководителей
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