В Иркутской области хороший урожай зерна

Лидерами по валовому сбору зерна стали Куйтунский и Черемховский районы



Аграрии Иркутской области намолотили 713 тыс. тонн зерна. Урожайность составила 19 центнеров с гектара, сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства региона Наталья Жилкина.



– Установилась благоприятная погода. Сбор урожая идёт в нормальном темпе. Сельхозтоваропроизводители работают слаженно и прилагают все усилия, чтобы достигнуть целей, которые были поставлены в рамках этой уборочной кампании, – отметила первый замминистра.



Лидерами по валовому сбору зерна стали Куйтунский и Черемховский районы, где получили более 100 тыс. тонн этой продукции. Самая высокая урожайность зерна отмечена в Усольском районе – 22,1 центнера с гектара, в Черемховском районе – 21,4 центнера с гектара и в Куйтунском районе – 20,2 центнера с гектара.



Также собрано 67 тыс. 904 тонны овощей, это 86% от плана. Больше всего картофеля получили в Усольском районе – 32 тыс. 243 тонны. На втором месте – Иркутский район. Здесь собрали 21 тыс. 207 тонн картофеля.



Других овощей получили 22 тыс. 280 тонн – это 79,2% от плана. В том числе капусты – 8 тыс. 292 тонны, свеклы – 3 тыс. 663 тонны, моркови – 4 тыс. 857 тонн. Сена заготовили 174 тыс. 172 тонны или 80,4% от плана, сенажа – 226 тыс. 480 тонн, это 94,7% от плана, силоса – 172 тыс. 96 тонн или 85,1% от плана, сообщает пресс-служба правительства региона.

