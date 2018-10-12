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В Иркутской области хороший урожай зерна

Экономика, 
Лидерами по валовому сбору зерна стали Куйтунский и Черемховский районы

Аграрии Иркутской области намолотили 713 тыс. тонн зерна. Урожайность составила 19 центнеров с гектара, сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства региона Наталья Жилкина.

– Установилась благоприятная погода. Сбор урожая идёт в нормальном темпе. Сельхозтоваропроизводители работают слаженно и прилагают все усилия, чтобы достигнуть целей, которые были поставлены в рамках этой уборочной кампании, – отметила первый замминистра.

Лидерами по валовому сбору зерна стали Куйтунский и Черемховский районы, где получили более 100 тыс. тонн этой продукции. Самая высокая урожайность зерна отмечена в Усольском районе – 22,1 центнера с гектара, в Черемховском районе – 21,4 центнера с гектара и в Куйтунском районе – 20,2 центнера с гектара.

Также собрано 67 тыс. 904 тонны овощей, это 86% от плана. Больше всего картофеля получили в Усольском районе – 32 тыс. 243 тонны. На втором месте – Иркутский район. Здесь собрали 21 тыс. 207 тонн картофеля.

Других овощей получили 22 тыс. 280 тонн – это 79,2% от плана. В том числе капусты – 8 тыс. 292 тонны, свеклы – 3 тыс. 663 тонны, моркови – 4 тыс. 857 тонн. Сена заготовили 174 тыс. 172 тонны или 80,4% от плана, сенажа – 226 тыс. 480 тонн, это 94,7% от плана, силоса – 172 тыс. 96 тонн или 85,1% от плана, сообщает пресс-служба правительства региона. 
сельское хозяйство
 
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