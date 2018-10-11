Жители Бурятии жалуются на перепады электроэнергии

Ситуация с электроснабжением в республике требует срочных мер



Всё чаще жители региона жалуются на перебои со светом. Сельчане, проживающие в отдалённых районах республики, из-за непогоды могут сидеть без электроснабжения полдня. Здесь практически все опоры деревянные, старые, при сильном ветре они грозят упасть и обесточить населённые пункты.



Что касается столицы Бурятии, то и здесь ситуация не особо радужная: в некоторых ДНТ и СНТ часто пропадает свет. Люди в дачных и садовых товариществах жалуются, что исчезает вместе с электричеством и вода, ведь насос зависит от него. Однако это ещё не всё. Например, в СНТ «Стекольщик» напряжение сети низкое.



- Я выключила кран, выключила водонагреватель, выключила плиту, вообще всю технику повыключала, и ждёшь, и ждёшь, 30 минут, час, два, прождать, в зависимости, насколько напряжение упало, - рассказала недавно Ирина Кабакова, жительница СНТ «Стекольщик», республиканским СМИ.



Из-за таких скачков техника у горожан ломается, еду же они часто готовят на огне – как в старые времена – на печке. Проблема в том, что в этом садовом товариществе сети провели 40 лет назад, с тех пор они не ремонтировались. Электрохозяйство все эти годы нигде на балансе не состояло, и буквально пару лет назад его передали «Бурятэнерго». Специалисты начали ремонтировать рассыпающиеся объекты. Сейчас в СНТ требуется обновить 3,5 км сетей. Однако средств хватает лишь на латание дыр, но не на замену линий.



«Бурятэнерго» на сегодня переданы сети 60-ти ДНТ и СНТ, и везде аналогичные проблемы. В товариществах требуется капитальная модернизация электросетей, оборудования, и нужны средства на эти преобразования. Деньги на обновление необходимы и для электрохозяйства в районах республики.



Что касается ремонтной программы филиала МРСК Сибири на этот год, то она составляет более 420 млн рублей. Однако энергетики отмечают: это капля в море. Поскольку сети в Бурятии протяжённые, а воздушные линии по региону – это тысячи и тысячи опор, которые нужно обслуживать, поддерживать, ремонтировать. По словам специалистов, в условиях существующего финансирования ситуация вряд ли изменится.

