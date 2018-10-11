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В Бурятии реконструируют мост через Селенгу

Экономика, 
Работы обойдутся в 2,5 млрд рублей

Реконструкцию железнодорожного моста через реку Селенга в Бурятии планируют завершить до конца 2019 года, сообщает пресс-служба ВСЖД.

В настоящее время на объекте ведутся работы по сборке пролетных строений и усилению опор.

Существующий мост был построен в 1938 год, общая длина моста составляет 577 метров.

Проектом предусмотрена полная замена всех пролетных строений и переустройство опор, реконструкция земляного полотна и верхнего строения пути на мосту и подходах.

Общий объём инвестиций составит более 2,5 млрд рублей.

Работы были начаты в июне и ведутся в рамках масштабного инвестиционного проекта по модернизации Восточного полигона железных дорог России.

мост Селенга
 
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