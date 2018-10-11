В Бурятии реконструируют мост через Селенгу

Работы обойдутся в 2,5 млрд рублей



Реконструкцию железнодорожного моста через реку Селенга в Бурятии планируют завершить до конца 2019 года, сообщает пресс-служба ВСЖД.



В настоящее время на объекте ведутся работы по сборке пролетных строений и усилению опор.



Существующий мост был построен в 1938 год, общая длина моста составляет 577 метров.



Проектом предусмотрена полная замена всех пролетных строений и переустройство опор, реконструкция земляного полотна и верхнего строения пути на мосту и подходах.



Общий объём инвестиций составит более 2,5 млрд рублей.



Работы были начаты в июне и ведутся в рамках масштабного инвестиционного проекта по модернизации Восточного полигона железных дорог России.



