Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 Октября

09 Октября

Популярное

В иркутском технопарке «Кванториум Байкал» появятся две лаборатории

Экономика, 
На их оснащение потратят 25 млн рублей

В детском технопарке «Кванториум Байкал» на улице Сергеева в Иркутске будут работать лаборатории «Био и Нано» и «Хайтек». Общая стоимость их оснащения составит 25 млн рублей, средства выделяются из областного и федерального бюджетов, сообщает RosTender.info.

Центр развития дополнительного образования детей объявил два тендера на поставку оборудования и комплектующих материалов. На оснащение лаборатории «Био и Нано» будет направлено 19 млн рублей, на закупку станков, учебного оборудования и компьютеров для «Хайтек» – 16 млн рублей.

Заявки на участие в тендерах принимаются до 29 октября, итоги планируется подвести 9 ноября.

Осенью 2018 года в Иркутске планируется открыть 2 детских технопарка федеральной сети «Кванториум» – «Кванториум Байкал» в Свердловском округе и «Кванториум РЖД» в Правобережном округе.



Тендер – http://rostender.info/extsearch.php?extsearch=2&geo40=on&kwd=%EF%EE%F1%F2%E0%E2%EA%E0+%E4%E5%F2%F1%EA%EE%E3%EE+%F2%E5%F5%ED%EE%EF%E0%F0%EA%E0+%CA%E2%E0%ED%F2%EE%F0%E8%F3%EC&from=05.10.2018&to=29.10.2018&pfrom=&pto=
госзакупки технопарк
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Через Бурятию экспортировали 9 тонн мороженого
Через Бурятию экспортировали 9 тонн мороженого
Экономика, 09.10.2018
В этом году планируется экспортировать в Монголию 150 тонн мороженого
Аэропорт Улан-Удэ примет первый рейс из Монголии в Китай
Аэропорт Улан-Удэ примет первый рейс из Монголии в Китай
Экономика, 09.10.2018
Маршруты дадут возможность пассажирам беспрепятственно путешествовать между тремя странами
В Улан-Удэ средняя зарплата ниже, чем в соседних городах
В Улан-Удэ средняя зарплата ниже, чем в соседних городах
Экономика, 09.10.2018
Столица Бурятии оказалась в середине рейтинга
В Забайкалье возведут 31 пристройку к детсадам
В Забайкалье возведут 31 пристройку к детсадам
Экономика, 09.10.2018
Всего дополнительно откроют 1119 мест
В приграничном районе Бурятии построят таможенно-логистический терминал
В приграничном районе Бурятии построят таможенно-логистический терминал
Экономика, 09.10.2018
Инвестором выступила компания «Ванг Инвестмент»
В Бурятии планируют построить птицефабрику за 4 млрд
В Бурятии планируют построить птицефабрику за 4 млрд
Экономика, 09.10.2018
Сейчас идут переговоры с инвестором
В России вырос объём просроченной ипотеки
В России вырос объём просроченной ипотеки
Экономика, 08.10.2018
На прошлой неделе Банк России заявил о повышении коэффициента риска по ипотеке с низким первоначальным взносом
Из Бурятии в Китай чаще всего вывозят лес и уголь
Из Бурятии в Китай чаще всего вывозят лес и уголь
Экономика, 08.10.2018
Об этом сообщает минэкономики республики
За три года в Бурятии построят 37 скотомогильников
Экономика, 08.10.2018
Первое строительство назначено на следующий год
В Забайкалье поступили деньги для пострадавшим от наводнения
В Забайкалье поступили деньги для пострадавшим от наводнения
Экономика, 08.10.2018
143,3 млн. рублей поступило из федерального бюджета
Французская компания «Abiss» может начать работу в Иркутской области
Французская компания «Abiss» может начать работу в Иркутской области
Экономика, 08.10.2018
Компания заинтересовалась производством сетчатых имплантов
Эксперты выяснили, куда хотят переехать жители Бурятии
Эксперты выяснили, куда хотят переехать жители Бурятии
Экономика, 08.10.2018
Жители Улан-Удэ менее готовы к переезду, чем жители районов

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^