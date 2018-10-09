На их оснащение потратят 25 млн рублей
В детском технопарке «Кванториум Байкал» на улице Сергеева в Иркутске будут работать лаборатории «Био и Нано» и «Хайтек». Общая стоимость их оснащения составит 25 млн рублей, средства выделяются из областного и федерального бюджетов, сообщает RosTender.info.
Центр развития дополнительного образования детей объявил два тендера на поставку оборудования и комплектующих материалов. На оснащение лаборатории «Био и Нано» будет направлено 19 млн рублей, на закупку станков, учебного оборудования и компьютеров для «Хайтек» – 16 млн рублей.
Заявки на участие в тендерах принимаются до 29 октября, итоги планируется подвести 9 ноября.
Осенью 2018 года в Иркутске планируется открыть 2 детских технопарка федеральной сети «Кванториум» – «Кванториум Байкал» в Свердловском округе и «Кванториум РЖД» в Правобережном округе.
Тендер – http://rostender.info/extsearch.php?extsearch=2&geo40=on&kwd=%EF%EE%F1%F2%E0%E2%EA%E0+%E4%E5%F2%F1%EA%EE%E3%EE+%F2%E5%F5%ED%EE%EF%E0%F0%EA%E0+%CA%E2%E0%ED%F2%EE%F0%E8%F3%EC&from=05.10.2018&to=29.10.2018&pfrom=&pto=
В иркутском технопарке «Кванториум Байкал» появятся две лаборатории
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