В Иркутской области отремонтировали дорогу Урик – Тихонова Падь

Ремонт обошёлся в 184 млн



В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» завершены работы на дороге «Урик – Тихонова Падь» в Иркутском районе. Всего отремонтировано 12 километров, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



Общая стоимость работ составила около 184 млн рублей. Средства предоставлены из федерального и регионального бюджетов, а также при софинансировании казны муниципалитета.



Были выполнены работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия, в том числе на примыканиях. Общая площадь отремонтированного покрытия составила более 80 тыс. м2.



Для обеспечения безопасности движения на примыканиях и основной дороге установлены новые дорожные знаки (96 штук), а также пластиковые сигнальные столбики (159 штук), нанесена дорожная разметка. Также восстановлены существующие автобусные остановки, поставлены три новых металлических автопавильона.



– На объекте учтены требования безопасности как для автомобильного транспорта, так и для пассажиров. Приемка работ произведена, подрядчик несет гарантийные обязательства в течение пяти лет, - подчеркнул заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов.



В 2018 году запланировано отремонтировать 96,6 км дорожной сети Иркутской агломерации. На сегодняшний день работы завершены полностью на 90% объектов, это более 87 км.



В 2018 году Иркутской области в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» предоставлено 730 млн рублей из федерального бюджета. Общая стоимость работ составляет 1 млрд 599 млн рублей, из них 791,3 млн рублей – средства областного бюджета, 116 млн рублей – средства местных бюджетов городов Иркутска, Шелехова, Ангарского городского округа, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

