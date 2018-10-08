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В России вырос объём просроченной ипотеки

В России вырос объём просроченной ипотеки
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
На прошлой неделе Банк России заявил о повышении коэффициента риска по ипотеке с низким первоначальным взносом

Объем просроченной задолженности по ипотеке в России на 1 сентября достиг 63,7 млрд руб. — это на 8,25% больше, чем годом ранее. При этом темпы роста выданных кредитов растут быстрее — по сравнению с прошлым сентябрём этот показатель увеличился на 65%.

Рекордное число ипотечных кредитов российские банки выдали в августе — 126,6 тыс. Средняя сумма одного займа составила около 2 млн руб., что на 8% больше, чем в начале года. Всего за восемь месяцев банки выдали 914,5 тыс. жилищных займов на общую сумму 1,8 трлн руб. При этом около половины всех кредитов были оформлены с низким первоначальным взносом — таковым считается первоначальный взнос меньше 20% от стоимости жилья.

На прошлой неделе Банк России заявил о повышении коэффициента риска по ипотеке с низким первоначальным взносом со 150% до 200%. Решение вступит в силу через три месяца и будет применяться к ипотеке, выданной с 1 января 2019 года, сообщает РБК. 
ипотека
 
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