На прошлой неделе Банк России заявил о повышении коэффициента риска по ипотеке с низким первоначальным взносом
Объем просроченной задолженности по ипотеке в России на 1 сентября достиг 63,7 млрд руб. — это на 8,25% больше, чем годом ранее. При этом темпы роста выданных кредитов растут быстрее — по сравнению с прошлым сентябрём этот показатель увеличился на 65%.
Рекордное число ипотечных кредитов российские банки выдали в августе — 126,6 тыс. Средняя сумма одного займа составила около 2 млн руб., что на 8% больше, чем в начале года. Всего за восемь месяцев банки выдали 914,5 тыс. жилищных займов на общую сумму 1,8 трлн руб. При этом около половины всех кредитов были оформлены с низким первоначальным взносом — таковым считается первоначальный взнос меньше 20% от стоимости жилья.
На прошлой неделе Банк России заявил о повышении коэффициента риска по ипотеке с низким первоначальным взносом со 150% до 200%. Решение вступит в силу через три месяца и будет применяться к ипотеке, выданной с 1 января 2019 года, сообщает РБК.
В России вырос объём просроченной ипотеки
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