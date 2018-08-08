В Забайкалье восстановят уходящую под землю школу почти за 8 млн

Сейчас школа может принять только 78 человек
Правительство Забайкальского края потратит в этом году 7,8 млн рублей на ремонт построенного 12 лет назад здания школы в селе Усугли Тунгокоченского района, начавшей разрушаться через несколько лет после ввода в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе депутата Госдумы Николая Говорина.
Согласно данным краевой прокуратуры, в результате произошедшего школа, проектная вместимость которой составляет 216 учащихся, сегодня фактически может принять только 78 человек. В надзорном ведомстве добавили, что площади учебных помещений и кабинетов школы соответствуют требованиям санитарных правил. Системы канализации, водоснабжения, отопления находятся в рабочем состоянии. Занятия по физической культуре в холодное время года из-за аварийного состояния третьего блока проводятся Верх-Усуглях, а медицинское обслуживание учащихся осуществляется в местном фельдшерско-акушерском пункте.
В Министерстве территориального развития сообщили, что здание уже включено в перечень объектов капитального строительства государственной собственности Забайкальского края. На проведение работ в бюджете региона предусмотрено более 7 миллионов 850 тысяч рублей в 2018 году.
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