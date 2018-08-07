В Бурятии реконструируют паромную переправу за 130 млн

В Прибайкальском районе началась реконструкция паромной переправы через реку Селенга, где закупят новое самоходное судно, обустроят подъезд и отремонтируют причал. Стоимость проекта, который завершится в 2019 году, составила 130 миллионов рублей.









Сейчас паромная переправа изношена более чем на 80%, в час пик паром не справляется с перевозкой пассажиров и автомобилей, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.





В проекте кроме реконструкции причалов предусмотрен ремонт дороги, прилегающей к причалу, и обустройство разворотной площадки, куда сможет заходить общественный транспорт.











Также будут проведены дноуглубительные работы, так как при малой воде судно не может подойти к причалу. В проекте также предусмотрено освещение причала и небольшой бытовой комплекс для зимнего хранения судна.





– Реализация проекта начнётся в этом месяце, контракт с подрядчиком заключён 3 августа. В следующем году планируется приобретение самоходного судна, так как сейчас паром отдельно от корабля - ориентировочная стоимость нового судна 50 миллионов рублей. Весь комплекс мероприятий по парому составляет 130 миллионов рублей. Задача стоит завершить работы в 2019 году, – сообщил министр транспорта республики Сергей Козлов.









По итогам осмотра глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение, чтобы судно заказали уже в этом году, строительство которого занимает 8 месяцев. После реконструкции паромная переправа сможет перевозить в день в 1,5 раза больше пассажиров и транспорта.Транспортное сообщение между п. Татаурово и автодорогой Турунтаево - Острог - Покровка - Шергино - Тресково через р. Селенга осуществляется в летнее время по паромной переправе, в зимнее время по ледовой переправе.Причал №1 расположен в н.п. Тататурово. Причал №2 расположен на км 17+700 автомобильной дороги Турунтаево - Острог - Покровка - Шергино - Тресково, в 2 км на запад от н.п. Острог. Причал №3 расположен на км 18+700 автомобильной дороги Турунтаево - Острог - Покровка - Шергино - Тресково, в 3 км на запад от н.п. Острог. На переправе эксплуатируется несамоходный паром ПН-97-60, который вмещает 50 пассажиров и 10 автомобилей. Время в пути в п. Татаурово - 20-25 мин, обратно 10- 15 мин. Паромная переправа работает с мая по октябрь.