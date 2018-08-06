В Иркутске отбирают инвесторов на участок под майнинговую ферму

Компания «Иркутскэнерго» (входит в холдинг EN+ Олега Дерипаски) объявила конкурс для выбора арендатора участка со свободной энергомощностью 14,8 МВт, предложенного под майнинговую ферму



- Объявлен конкурс на аренду участка со свободной мощностью 14,8 МВт для развития энергоемкого бизнеса. В компании надеются на привлечение партнеров из высокотехнологичных отраслей - в том числе, таких как обработка данных и майнинг криптовалют, - говорится в сообщении.



Отмечается, что участок площадью 21 тыс. кв. м находится в городской черте Иркутска. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 23 августа, подведение итогов назначено на 27 августа 2018 года. Других подробностей в пресс-службе компании ТАСС раскрывать не стали.

