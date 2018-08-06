В Бурятии на сборы первоклассникам выделено 7,5 миллионов

Многодетные и малообеспеченные семьи получат на каждого ребёнка по одной тысяче рублей



Ежегодно в преддверии учебного года в Бурятии проводится республиканская благотворительная акция «Помогите детям собраться в школу!». Благодаря этой акции семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают единовременную материальную помощь для подготовки детей-школьников к новому учебному году.



- Если в прошлом году и в предыдущие годы одной семье материальная помощь оказывалась в размере всего одной тысячи рублей, то в этом году по инициативе главы Бурятии помощь будет оказываться в размере одной тысячи рублей на каждого школьника, - сообщила сегодня на брифинге заместитель министра социальной защиты населения республики Эльвира Эрдыниева.



В 2018 году на единовременную материальную помощь для подготовки детей-школьников к новому учебному году из республиканского бюджета выделено 7,5 миллионов рублей. Ранее на эти цели направлялось 1,5 миллиона.



Материальная помощь будет оказываться адресно. В приоритете многодетные и малообеспеченные семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.



- Единовременная материальная помощь гражданам является целевой и оказывается на приобретение школьных принадлежностей, школьной одежды и не может использоваться получателями на иные нужды, - сообщают в пресс-службе правительства Бурятии.



Кроме того, во всех районах республики в пользу нуждающихся семей объявлена другая акция - по сбору учебников, тетрадей и канцелярских принадлежностей для подготовки в школу.



В акции принимают участие руководители организаций и предприятий, главы сельских поселений, общественные организации, индивидуальные предприниматели. На сегодня уже известно, что в Кижингинском районе всем первоклассникам (300 человек) предоставляются подарки с канцелярскими принадлежностями. В городе Северобайкальске муниципалитетом приобретаются 100 канцелярских наборов. В других районах также ведутся мероприятия.



Сбор осуществляется в районных отделах социальной защиты населения, а также в Улан-Удэ по адресам: ул. Октябрьская 20, ул. Терешковой 28, бульвар Карла Маркса 16. По всем вопросам можно обращаться по телефонам: 57-16-00, 57-39-00, 46-51-44.



Также в преддверии учебного года с 14-25 августа в республике пройдёт ежегодная благотворительная акция «Министерский портфель», которая проводится с 2015 года. В ней принимают участие республиканские министерства и ведомства, которые готовят укомплектованные школьные ранцы для 60 первоклассников, воспитывающихся в Центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, центрах социальной помощи семье и детям.

