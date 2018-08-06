В Бурятии откроют дороги, отремонтированные впервые за 30 лет

Экономика, Фото: Baikal-daily.ru. из архива

Ремонт провели в Заиграево и Онохое



15 августа в Заиграевском районе пройдёт церемония открытия объектов, отремонтированных в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Дорожники привели в нормативное состояние более 6 километров дорог в двух поселениях - Заиграево, Онохой и подъезд к Устья-Бряни.



Общая стоимость работ составила 137,3 миллиона рублей. Ремонт на этих дорогах не делали более 30 лет.



В ходе программы отремонтировали 7 объектов в посёлке городского типа Заиграево, посёлке Онохой, также подъезд к Усть-Бряни от автомобильной дороги Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск. Общая протяжённость отремонтированных дорог 6,138 километров.



- В административном центре района Заиграево подрядчики отремонтировали улицу Сосновая, которая ведёт к школе и новому спортзалу. На улице Громова дорожники привели в нормативное состояние подъездную дорогу к зданию местного ГАИ. Ранее автомобилисты жаловались на плохое дорожное покрытие и сильное запыление. Также ремонт пройдёт на улицах Комсомольская и Трактовая, - сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.



В Онохое дорожники завершают ремонт улицы Октябрьская, которая соединяет два микрорайона в посёлке. В центре него привели в нормативное состояние улицу Пионерская, которая ведёт к школе.



Как отметили в министерстве, по итогам ремонтной кампании 2018 года процент дорог, находящихся в нормативном состоянии в Заиграевском районе, вырастет с 38,9 % до 51,1 %.



По площади Заиграевский район занимает 10-е место, по численности населения - 2-е место среди районов республики (51 тысяч человек). Территория района - это 19 поселений, самостоятельных муниципальных образований, из них 2 городских и 17 сельских поселений. В состав территорий городских и сельских поселений входят 46 населённых пунктов.

