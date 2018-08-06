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В Бурятии за полугодие отремонтировали 33 км дорог

В Бурятии за полугодие отремонтировали 33 км дорог
Экономика,  Фото:Пресс-служба правительства РБ
Реконструировали 3 моста

За шесть месяцев в Бурятии отремонтировали 33,3 километра автодорог и три моста. На региональных дорогах завершили работы на 17,3 километрах. Это участки автодороги Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск-граница с Монголией в Закаменском районе (3 км), Северобайкальск-Новый Уоян-Таксимо в Муйском районе (4 км).

Также провели ремонт участков дорог Шергино-Оймур-Заречье (км 37-км 53) и дороги Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино-Тресково общей протяжённостью 10,3 километра.

Кроме того, обустроили автодороги, проходящие по двум населённым пунктам, и провели линии электроосвещения в сёлах Тунка и Большая Речка.

- Завершены работы после реконструкции и ремонту трёх мостов - на автодороге Северобайкальск-Новый Уоян-Таксимо на км 34, через реку Шиберсо на автодороге Улан-Удэ-Турунтаево - Курумкан-Новый Уоян и через реку Гонкули на автодороге Северобайкальск-Таксимо. До конца года завершим работы ещё на четырёх мостах, - сообщили в министерстве транспорта Бурятии. 



В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали и 16 километров местных автодорог.

С каждым годом протяжённость автомобильных дорог и количество искусственных сооружений в республике увеличивается, в 2016 году – 14,2 тысячи километров, в 2017 году она увеличилась ещё на 412 километров и составляет 14,7 тысяч километров.

В 2017 году после реконструкции и ремонта ввели 335,9 километров автомобильных дорог на сумму 9,5 миллиардов рублей. По сравнению с 2016 годом больше на 1,7 миллиарда рублей (19%), за счёт которых было отремонтировано и реконструировано 178 километров. На федеральной сети 159,8 километров на сумму 4,1 миллиардов рублей (по сравнению с 2016 годом увеличение на 12,2% или на 0,5 миллиарда рублей, в 2016 г. - 139,5 километров).

На региональной сети автодорог 113 км на сумму 4,01 миллиардов рублей. По автодорогам местного значения выполнен работы на 63,1 км на общую сумму 1,4 миллиардов рублей (увеличение по сравнению с 2016 годом на 41% - 0,6 миллиарда рублей).
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