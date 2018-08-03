В Иркутской области вырастут детские пособия

Это произойдёт с 1 января



Более 18 млн рублей будет выделено из бюджета Иркутской области на индексацию детских пособий с 1 января 2019 года.



Для жителей южных районов сумма пособия составит 300 рублей в месяц, для жителей северных районов – 325 рублей. Выплата на детей одиноких матерей для южных районов увеличится до 600 рублей; для северных – до 650 рублей.



Размер пособия на детей военнослужащих по призыву и на детей, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов, для южных районов вырастет до 450 рублей, для северных - до 487,5 рублей.



пособия выплачиваются ежеквартально несовершеннолетним детям из семей, доход которых не превышает прожиточного минимума.



По данным на 1 июля 2018 года, в регионе такие выплаты получают 168 200 детей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

