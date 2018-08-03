Улан-Удэнский авиазавод ждёт реконструкция





Улан-Удэнский авиационный завод – единственное авиапредприятие в России, выпускавшее как самолеты, так и вертолеты. Основанный в 1939 году, завод стал градообразующим предприятием для поселков Загорск и Восточный города Улан-Удэ. За более чем семидесятипятилетнюю историю существования У-УАЗ изготовил более 8 тысяч летательных аппаратов, в том числе истребители Ла-5 и Ла-7, ставшие в годы Великой Отечественной войны главной ударной силой советских военно-воздушных сил, пассажирские самолеты Ан-24, вертолёты Ми-8 и Ми-171. С 2007 года предприятие входит в состав холдинга АО «Вертолёты России». Его продукция поставляется в Российскую Федерацию, страны СНГ, страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, Южной Америки.

Эксперты Главгосэкспертизы России проверили достоверность определения сметной стоимости первой очереди реконструкции и технического перевооружения Улан-Удэнского авиационного завода По итогам рассмотрения выдано положительное заключение, сообщается на сайте Главгосэкспертизы России.Проектом предусмотрена реконструкция и техническое перевооружение четырёх производственных участков цеха предприятия, а также ряда вспомогательных помещений. Это будет способствовать расширению производственного и технологического потенциала предприятия и освоению производства новых типов летательных аппаратов.Площадь реконструкции и технического перевооружения производственных участков составит 5900 кв.м. Финансирование работ будет в рамках выполнения федеральной целевой программы.