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Улан-Удэнский авиазавод ждёт реконструкция

Улан-Удэнский авиазавод ждёт реконструкция
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Площадь реконструкции – почти 6 тысяч кв.метров

Эксперты Главгосэкспертизы России проверили достоверность определения сметной стоимости первой очереди реконструкции и технического перевооружения Улан-Удэнского авиационного завода По итогам рассмотрения выдано положительное заключение, сообщается на сайте Главгосэкспертизы России.

Проектом предусмотрена реконструкция и техническое перевооружение четырёх производственных участков цеха предприятия, а также ряда вспомогательных помещений. Это будет способствовать расширению производственного и технологического потенциала предприятия и освоению производства новых типов летательных аппаратов.

Площадь реконструкции и технического перевооружения производственных участков составит 5900 кв.м. Финансирование работ будет в рамках выполнения федеральной целевой программы. 

Улан-Удэнский авиационный завод – единственное авиапредприятие в России, выпускавшее как самолеты, так и вертолеты. Основанный в 1939 году, завод стал градообразующим предприятием для поселков Загорск и Восточный города Улан-Удэ. За более чем семидесятипятилетнюю историю существования У-УАЗ изготовил более 8 тысяч летательных аппаратов, в том числе истребители Ла-5 и Ла-7, ставшие в годы Великой Отечественной войны главной ударной силой советских военно-воздушных сил, пассажирские самолеты Ан-24, вертолёты Ми-8 и Ми-171. С 2007 года предприятие входит в состав холдинга АО «Вертолёты России». Его продукция поставляется в Российскую Федерацию, страны СНГ, страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, Южной Америки.
Улан-Удэнский авиазавод
 
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