В Улан-Удэ больше всего подорожала морковь

Остальные овощи дешевеют



По данным статистики, за прошедшую неделю в Улан-Удэ наибольший рост цен из продовольственных товаров отмечен на морковь на 0,43 руб. или 1 %.



Наибольшее снижение цен отмечалось на овощи (картофель, капусту, лук, огурцы, помидоры) в среднем на 6,50 руб. или 9,6 %, баранину (кроме бескостного мяса) на 19,01 руб. или 5,2 %, пшено на 1,35 руб. или 3,8 %, яйцо куриное на 1,29 руб. или 2,5 %, вермишель на 1,17 руб. или 2,1 %. Об этом сообщили в администрации Улан-Удэ.



