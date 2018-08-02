Остальные овощи дешевеют
По данным статистики, за прошедшую неделю в Улан-Удэ наибольший рост цен из продовольственных товаров отмечен на морковь на 0,43 руб. или 1 %.
Наибольшее снижение цен отмечалось на овощи (картофель, капусту, лук, огурцы, помидоры) в среднем на 6,50 руб. или 9,6 %, баранину (кроме бескостного мяса) на 19,01 руб. или 5,2 %, пшено на 1,35 руб. или 3,8 %, яйцо куриное на 1,29 руб. или 2,5 %, вермишель на 1,17 руб. или 2,1 %. Об этом сообщили в администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ больше всего подорожала морковь
Экономика, Фото:
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