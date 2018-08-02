На реконструкцию улицы Маяковского в городе Черемхово направлено 127 млн рублей
Средства будут выделены из областного и местного бюджетов, капитальный ремонт планируется закончить к концу октября 2020 года, сообщает RosTender.info.
Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области объявило тендер на выполнение строительных работ. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 августа, а 13 августа планируется подвести его итоги.
Как указано в материалах тендера, сейчас дорожное полотно улицы магистрального значения находится в неудовлетворительном состоянии – оно покрыто выбоинами глубиной до 5 см и сеткой трещин шириной до 3 см. Последний ремонт улицы делали в 1989-1990 годах.
Подрядчику предстоит отремонтировать дорогу от дома №87 до дома №227 на участке протяженностью 3,9 км. Рабочим предстоит снять дорожное полотно, люки, ограждения, демонтировать автобусные остановки, а затем положить новую дорогу из асфальтобетона и построить остановочные павильоны из деревянного бруса.
При этом движение транспорта перекрывать не будут, автомобили будут двигаться по одной из свободных от ремонта полос. Заказчиком работ выступает администрация Черемхово.
Тендер - http://rostender.info/region/irkutskaya-oblast/cheremhovo/34430848-tender-kapitalnyj-remont-municipalnoj-dorogi-mestnogo-naznacheniya-po-ul-mayakovskogo-g-cheremhovo
В Черемхово перестроят улицу за 127 млн
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