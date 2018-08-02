За прошедшую неделю в Улан-Удэ стоимость бензина и дизельного топлива не изменилась
Об этом сообщает администрация города. Также не изменились цены на топливо в соседнем Иркутске.
А вот в Чите стоимость бензина марки АИ-92 и дизельного топлива выросла на 0,09 руб. или 0,2 %. Цена стоимость бензина марки АИ-95 стала меньше на 0,04 руб. или 0,1 %.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно проверка общественников показала, что на АЗС Улан-Удэ торгуют некачественным топливом.
Цены на бензин в Улан-Удэ за неделю не изменились
Экономика, Фото:
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