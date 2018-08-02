Алексей Цыденов: Цифровая экономика во всех направлениях



















Важным вопросом стала и нехватка квалифицированных кадров, и необходимость создания резерва среди выпускников ВУЗов в сфере IT технологий. Больше всего таких специалистов обучается в Новосибирске, Томске и Красноярском крае.



- Программа «цифровая экономика» была утверждена в прошлом году. Доля населения, обладающего цифровыми навыками к 2021 году должна быть не менее 40 %. 17 % выпускников школ выбирает IT специальность как профессию. Но только 8 % из них обеспечивают приток кадров, - рассказал ректор Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики Валерий Беленький.



В Бурятии работает уже много сервисов по оказанию электронных услуг, что позволяет решать вопросы без посещения различных учреждений.



- В Бурятии сегодня доступно в электронной форме 76 федеральных услуг, 76 услуг регионального уровня и 35 муниципального уровня. За 2017 год в республике оказано 449 тысяч государственных муниципальных услуг в электронном виде. На едином портале зарегистрировано свыше 599 тысяч человек или 78% населения старше 14 лет. По этому показателю Бурятия занимает 14 место в России, - сообщил председатель комитета информационных технологий и документальной связи администрации главы Бурятии и правительства республики Валерий Андронов.



В свою очередь, Николай Зенин отметил, что цифровая экономика не тренд завтрашнего дня, она сегодня присутствует во всех сферах деятельности. Большие планы возлагаются на биометрическую идентификацию.



- Мы в цифровой экономике живём давно. Мы привыкли к государственным электронным услугам, с банком мы обещаемся уже не в офисе, а со своего гаджета. Если брать те продукты, которые сегодня развивает Ростелеком, я бы особенно выделил системы биометрии. У нас с июля банками уже применяется система биометрической идентификации гражданина. Биометрия позволит получать любую услугу, не связанную с материальным носителем - не сходя с места. Сейчас мы достаём карточку чтобы расплатиться, но что мешает по биометрическим данным понимать, что есть привязка к лицевому счету без карты, - заявил он.



Кроме того, достижения современных технологий могут помочь обратиться к врачу в любой точке мира.



- Все средства диагностики - томографы и другие аппараты привязывается к единой базе и позволяют удалённо хранить снимки в высоком разрешении. Если раньше человек брал свои снимки и ехал к специалистам, то сейчас это всё сохраняется на единой облачной платформе, и узкий специалист может находиться в любой точке. Следующий этап – это, наверное, развитие телемедицины. Сейчас в работе проекты по медицине, реализации лесогабаритного контроля на трассах Бурятии. Действует успешно на федеральных трассах и система фото-, видео фиксации. Это, безусловно, снижение аварийности и безопасность движения. Аварийность и смертность снизились в 8 раз, после внедрения этих систем, - сказал Зенин.



Сегодня в Улан-Удэ открылся Байкальский информационный форум. Мероприятие собрало специалистов медиа и IT сфер со всей России. Работа пройдёт по двум секциям «Информационные технологии» и «Медиа». Отправной точкой события стало заседание экспертно-консультационного совета по информационным технологиям и связи, в котором принял участие Алексей Цыденов, и вице-президент ПАО «Ростелеком» и директор макрорегионального филиала «Сибирь» Николай Зенин.В Бурятии переход на цифровую экономику уже начался. Внедрено несколько технологий, среди которых информационная система управления земельными ресурсами Бурятии, работающая в полном объёме, программа «Активный гражданин», «Безопасный город».Алексей Цыденов отметил, что в республике проведена большая работа и есть много планов на будущее.- У нас уже много сделано, но ещё большие планы по цифровизации всей нашей деятельности. Этот форум позволяет нам посмотреть лучшие практики и оценить показанные сегодня предложения. Я посмотрел то, что «Ростелеком» презентовал, там достаточно интересные предложения и больше для коммерческого сектора. Предлагают системы по развитию безопасного города, будем анализировать. Цифровая экономика у нас сейчас во всех направлениях, - сказал глава Бурятии.Также он рассказал, что в республике много наработок в сфере здравоохранения и электронного документооборота, которые запустят в ближайшее время.- Сейчас мы запускаем программу «Электронный паспорт муниципального образования» - эта система позволяет минимизировать бумажные взаимоотношения между районами и республикой. Она помогает видеть, как наши решения в районах реализуются и приносят ли эффект. Сейчас мы ведём подсчёты по цифровизации здравоохранения, чтобы создать в республике единую систему. Чтобы если человек один раз пришёл в поликлинику, то вся история болезни и лечение были видны другим врачам. В последующем будет система «электронный рецепт», которая бы помогала врачу с учётом истории болезни и наличия аллергии, в выписке подходящих лекарств. Отдельная тема – это многофункциональные центры, которые уже сотнями тысяч услуг исчисляются, - пояснил Алексей Цыденов.