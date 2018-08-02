В кафе Бурятии уничтожили немаркированную свинину

Экономика, Фото: Управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия

Небезопасное мясо было обнаружено во время внеплановой проверки



Во время проведения внеплановой проверки специалистами управления Россельхознадзора в кафе ИП Бадмацыренова выявлены нарушения.



В общепите хранили 2,655 кг. свинины без маркировки. Отсутствие информации о производителе мяса, дате производства, условиях хранения и сроках годности не позволяет определить безопасность продукции.



Обнаруженное мясо было уничтожено на месте.



В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

