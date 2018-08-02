Небезопасное мясо было обнаружено во время внеплановой проверки
Во время проведения внеплановой проверки специалистами управления Россельхознадзора в кафе ИП Бадмацыренова выявлены нарушения.
В общепите хранили 2,655 кг. свинины без маркировки. Отсутствие информации о производителе мяса, дате производства, условиях хранения и сроках годности не позволяет определить безопасность продукции.
Обнаруженное мясо было уничтожено на месте.
В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.
В кафе Бурятии уничтожили немаркированную свинину
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