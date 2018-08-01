В райцентре Окинского района Бурятии асфальтируют дороги

Экономика, Фото: администрация Окинского района

В эти дни в селе Орлик Окинского района подрядная организация приступила к капитальному ремонту и асфальтированию центральных дорог



Победителем торгов был определен ООО «Байкал». Подписание контракта произошло 10 июля. Полная цена контракта составила более 130 миллионов рублей, сообщается на сайте администрации Окинского района.



По плану строительства, ремонтные дороги будут проходить в течение двух лет и завершатся в декабре следующего года. Таким образом, капитальный ремонт дорог будет проходить в два этапа.



Будут проведены работы по асфальтированию автомобильных дорог по ул. Обручева, Советская, Набережная и подъезды к ул. Обручева и ул. Советская общей протяженностью 5020 м. Кроме того, на этих улицах появится наружное освещение.



Сейчас началась подготовительная работа: будет снято старое дорожное покрытие, вестись засыпка дорог, переустройство коммуникаций (электрических сетей и сетей связи) и многое другое.

