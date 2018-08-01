В эти дни в селе Орлик Окинского района подрядная организация приступила к капитальному ремонту и асфальтированию центральных дорог
Победителем торгов был определен ООО «Байкал». Подписание контракта произошло 10 июля. Полная цена контракта составила более 130 миллионов рублей, сообщается на сайте администрации Окинского района.
По плану строительства, ремонтные дороги будут проходить в течение двух лет и завершатся в декабре следующего года. Таким образом, капитальный ремонт дорог будет проходить в два этапа.
Будут проведены работы по асфальтированию автомобильных дорог по ул. Обручева, Советская, Набережная и подъезды к ул. Обручева и ул. Советская общей протяженностью 5020 м. Кроме того, на этих улицах появится наружное освещение.
Сейчас началась подготовительная работа: будет снято старое дорожное покрытие, вестись засыпка дорог, переустройство коммуникаций (электрических сетей и сетей связи) и многое другое.
В райцентре Окинского района Бурятии асфальтируют дороги
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В эти дни в селе Орлик Окинского района подрядная организация приступила к капитальному ремонту и асфальтированию центральных дорог
Участники встречи формировали «образ будущего» села Посольское
К такому выводу пришёл Бурятстат
Ликвидацию отходов БЦБК в промышленных масштабах начнут в этом году
Животных доставили из ведущих племенных овцеводческих хозяйств
Стороны рассмотрели вопросы развития торгово-экономических отношений
Всего заготовлено 23% сена от планируемого объёма
Бурятстат сообщил данные о внешней миграции молодёжи из республики
В регионе также продолжается кормозаготовительная кампания
Среди ключевых отраслей – образование и агропромышленный комплекс
По мнению финансистов, чем больше у россиян денег, тем больше они их тратят
Там делают игровые площадки и пешеходные зоны
В последние годы в Бурятии происходит уменьшение общей численности молодого населения, в том числе рабочей силы молодёжи в возрасте 15-29 лет
Группа компаний «Новотранс», где работает брат Алексея Цыденов, ранее стала налоговым резидентом Бурятии
Ведутся также работы по ремонту хоккейной коробки с благоустройством прилегающей парковой зоны