К такому выводу пришёл Бурятстат
Анализ структуры занятой молодёжи выявил значительное несоответствие между профессиями, на которые обучилась молодёжь и специальностями, на которые имеется спрос со стороны работодателей. В итоге почти половина занятой молодежи (49,9 %) вынуждена работать не по специальности, сообщает Бурятстат.
- Безработная молодёжь характеризуется высокой долей лиц, не имеющих опыта работы (52,4 % в 2017 году), также тем, что в половине случаев (50,8 %) причиной незанятости является увольнение по собственному желанию, - уточнили в учреждении.
Уровень занятости молодёжи в 2017 году в Бурятии достиг отметки 47,2 %, что выше уровня 2016 года (46,2 %), но значительно ниже значения 2013 года (50,3%).
Почти половина молодёжи в Бурятии работает не по специальности
Экономика, Фото:
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