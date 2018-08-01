Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 Августа

31 Июля

Популярное

В Агинский Бурятский округ завезут 76 баранов-производителей

Экономика, 
Животных доставили из ведущих племенных овцеводческих хозяйств

С 1 августа в Агинском Бурятском округе приступил к работе представитель Забайкальского центра племенного животноводства Очир Дугаров.

В обязанности специалиста-зоотехника будет входить организация племенной работы в хозяйствах трёх районов округа: организация искусственного осеменения сельскохозяйственных животных; сбор заявок для доставки биоматериала для пунктов искусственного осеменения, контроль за работой пунктов осеменения животных; организация работы по ведению первичного зоотехнического и племенного учёта в хозяйствах; организация работы с информационными аналитическими системами «Селекс овцы», «Селекс мясной скот» и другое.

Уже в августе начнётся завоз баранов-производителей в хозяйства Агинского округа, которые были доставлены 24 июля в Забайкальский край автотранспортом из ведущих племенных овцеводческих хозяйств Ставропольского края. Всего было завезено 76 голов животных трёх пород: российский мясной меринос, джалгинский меринос и бараны ставропольской породы.

Сейчас поголовье находится на 21-дневном карантине в посёлке Кутузовка. Распределение будет по 12 хозяйствам края, в том числе по 6 хозяйствам округа: СПК «Кункур», ООО «Туншэ» Агинского района; СПК Племзавод «Догой», АК «Кусочи», СПК «Племзавод «Ушарбай», СПК «Кирова» Могойтуйского района.

Племенные животные завезены в Забайкальский край с целью улучшения продуктивных качеств шерсти и мяса забайкальской тонкорунной овцы, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Делегация минсельхоза Бурятии побывала в Монголии
Делегация минсельхоза Бурятии побывала в Монголии
Экономика, 01.08.2018
Стороны рассмотрели вопросы развития торгово-экономических отношений
В Кабанском районе продолжается заготовка кормов
В Кабанском районе продолжается заготовка кормов
Экономика, 01.08.2018
Всего заготовлено 23% сена от планируемого объёма
Из Бурятии уезжает молодёжь
Из Бурятии уезжает молодёжь
Экономика, 31.07.2018
Бурятстат сообщил данные о внешней миграции молодёжи из республики
В Иркутской области приступили к уборке зерновых
В Иркутской области приступили к уборке зерновых
Экономика, 31.07.2018
В регионе также продолжается кормозаготовительная кампания
В Бурятии разработают 36 направлений развития конкуренции
В Бурятии разработают 36 направлений развития конкуренции
Экономика, 31.07.2018
Среди ключевых отраслей – образование и агропромышленный комплекс
Жители Бурятии попали в тройку регионов – должников кредиторам
Экономика, 31.07.2018
По мнению финансистов, чем больше у россиян денег, тем больше они их тратят
В Кабанском районе благоустраивают дворы
Экономика, 31.07.2018
Там делают игровые площадки и пешеходные зоны
В Бурятии снижается количество рабочей молодёжи
В Бурятии снижается количество рабочей молодёжи
Экономика, 31.07.2018
В последние годы в Бурятии происходит уменьшение общей численности молодого населения, в том числе рабочей силы молодёжи в возрасте 15-29 лет
«Новотранс» пополнил бюджет Бурятии на полмиллиарда рублей
«Новотранс» пополнил бюджет Бурятии на полмиллиарда рублей
Экономика, 31.07.2018
Группа компаний «Новотранс», где работает брат Алексея Цыденов, ранее стала налоговым резидентом Бурятии
В Забайкалье в посёлке Агинское ремонтируют площадь
В Забайкалье в посёлке Агинское ремонтируют площадь
Экономика, 31.07.2018
Ведутся также работы по ремонту хоккейной коробки с благоустройством прилегающей парковой зоны
Бурятия досрочно заплатит банкам 500 миллионов
Бурятия досрочно заплатит банкам 500 миллионов
Экономика, 31.07.2018
Госдолг Бурятии на начало года почти достиг половины собственных доходов
В Бурятии лесом будут торговать на бирже
В Бурятии лесом будут торговать на бирже
Экономика, 30.07.2018
Лесхозы уже проходят регистрацию для участия в торгах
В Бурятии в домах обновили системы канализации и отопления
Экономика, 30.07.2018
Также в ходе капитального ремонта домов отремонтированы крыши
В Бурятии утвердили прожиточный минимум в 10,4 тыс. рублей
Экономика, 30.07.2018
Для пенсионеров прожиточный минимум составляет 8297 рублей

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровые инженеры Бурятии: как выбрать?
31.07.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Загрузка...
^