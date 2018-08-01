В Агинский Бурятский округ завезут 76 баранов-производителей

Животных доставили из ведущих племенных овцеводческих хозяйств



С 1 августа в Агинском Бурятском округе приступил к работе представитель Забайкальского центра племенного животноводства Очир Дугаров.



В обязанности специалиста-зоотехника будет входить организация племенной работы в хозяйствах трёх районов округа: организация искусственного осеменения сельскохозяйственных животных; сбор заявок для доставки биоматериала для пунктов искусственного осеменения, контроль за работой пунктов осеменения животных; организация работы по ведению первичного зоотехнического и племенного учёта в хозяйствах; организация работы с информационными аналитическими системами «Селекс овцы», «Селекс мясной скот» и другое.



Уже в августе начнётся завоз баранов-производителей в хозяйства Агинского округа, которые были доставлены 24 июля в Забайкальский край автотранспортом из ведущих племенных овцеводческих хозяйств Ставропольского края. Всего было завезено 76 голов животных трёх пород: российский мясной меринос, джалгинский меринос и бараны ставропольской породы.



Сейчас поголовье находится на 21-дневном карантине в посёлке Кутузовка. Распределение будет по 12 хозяйствам края, в том числе по 6 хозяйствам округа: СПК «Кункур», ООО «Туншэ» Агинского района; СПК Племзавод «Догой», АК «Кусочи», СПК «Племзавод «Ушарбай», СПК «Кирова» Могойтуйского района.



Племенные животные завезены в Забайкальский край с целью улучшения продуктивных качеств шерсти и мяса забайкальской тонкорунной овцы, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

