Бурятстат сообщил данные о внешней миграции молодёжи из республики
В 2017 году миграционный отток молодого населения (16-29 лет) составил 1169 человек. Наибольший отток обусловлен учёбой – 1414 человек.
- Также стоит отметить такую причину переселения как работа, которая привела к оттоку молодых людей в размере 437 человек. Миграционный прирост молодёжи в связи с возвратом после временного отсутствия составил 1622 человека, - уточнили в Бурятстате.
Из Бурятии уезжает молодёжь
Экономика, Фото:
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