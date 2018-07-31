Из Бурятии уезжает молодёжь

Бурятстат сообщил данные о внешней миграции молодёжи из республики



В 2017 году миграционный отток молодого населения (16-29 лет) составил 1169 человек. Наибольший отток обусловлен учёбой – 1414 человек.



- Также стоит отметить такую причину переселения как работа, которая привела к оттоку молодых людей в размере 437 человек. Миграционный прирост молодёжи в связи с возвратом после временного отсутствия составил 1622 человека, - уточнили в Бурятстате.



