Там делают игровые площадки и пешеходные зоны
Уже второй год подряд в Кабанском районе проводят мероприятия по благоустройству территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы». На реализацию проекта району ежегодно выделяется более 20 миллионов рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов.
Сейчас благоустраивают дворовые и общественные территории в девяти муниципальных образованиях района.
Так в Кабанске обустраивается двор в 1 квартале и парк «Тополёк», в котором появится новая детская игровая площадка. В посёлке Селенгинск обустраивается 20 дворов и 1 общественная территория. В посёлке Каменск благоустраивают дворы и пешеходные зоны по улицам Сухомлина, Школьная и Кирова, а также зона отдыха по улицам Советская, Кирова, 1 квартал.
В Бабушкине в этом году обустраивается центральная площадь по улице Федотова. В Выдрино парк «Победы», в Брянске и Тресково территории домов культуры, в селе Оймур центральная площадь, в Байкало-Кударе центральный парк отдыха.
На сегодняшний день практически во всех поселениях проведены торги и заключены контракты на выполнение работ по благоустройству. Срок приёма-сдачи выполненных работ август – сентябрь, сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.
В Кабанском районе благоустраивают дворы
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Там делают игровые площадки и пешеходные зоны
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