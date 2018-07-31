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В Бурятии снижается количество рабочей молодёжи

В Бурятии снижается количество рабочей молодёжи
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В последние годы в Бурятии происходит уменьшение общей численности молодого населения, в том числе рабочей силы молодёжи в возрасте 15-29 лет

Динамика численности рабочей силы (суммы занятых и безработных) молодых лиц показывает, что данный показатель имеет тенденцию к стабильному снижению, сообщает Бурятстат.

- За 5 лет показатель снизился на 22,8 тысяч человек (17 %) и составил в 2017 году 111,1 тыс. человек. За этот же период показатели, из которых складывается рабочая сила, показали следующую динамику: численность занятых снизилась на 24,7 тыс. человек (20,5 %), а численность безработных напротив увеличилась на 2,0 тыс. человек (14,5 %), - уточнили в Бурятстате.

Уровень занятости молодёжи в 2017 году достиг отметки 47,2 %, что выше уровня 2016 года, но значительно ниже значения 2013 года. Другой показатель, характеризующий состояние рынка труда – уровень безработицы среди молодёжи – составил 13,9 % в 2017 году, что на 3,8 процентных пункта превышает значение 2013 года.

работа молодежь
 
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