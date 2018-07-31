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Бурятия досрочно заплатит банкам 500 миллионов

Бурятия досрочно заплатит банкам 500 миллионов
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Госдолг Бурятии на начало года почти достиг половины собственных доходов

Минфин Бурятии досрочно погасит долги перед банками по кредитам в размере 500 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал на прошлой неделе и.о. председателя правительства Бурятии Игорь Шутенков.

«Министерству финансов обеспечить досрочное погашение долговых обязательств Республики Бурятия за счет остатков средств республиканского бюджета в объёме до 500 000 000 рублей перед кредитными организациями согласно приложению к настоящему распоряжению. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания», - говорится в документе.




Как сообщал «Байкал-Daily», госдолг республики на начало года составил 11,3 миллиарда рублей, это почти 50% от уровня собственных доходов. Структура долга следующая: две трети – коммерческие кредиты и только одна треть – бюджетные.

Весной Бурятия начала выпуск государственных бумаг. Предельный объём установлен в размере 2 миллиардов рублей ежегодно. Республиканские облигации позволят как раз минимизировать привлечение банковских кредитов.


бюджет долги кредиты
 
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