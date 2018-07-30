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Медведев хочет распространить дальневосточные институты развития на Бурятию

Медведев хочет распространить дальневосточные институты развития на Бурятию
Экономика,  Фото:пресс-служба Кремля
Это уже вторая подобная попытка

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минвостокразвития РФ, Минэкономразвития РФ и Минфину РФ представить предложения о распространении деятельности четырёх дальневосточных институтов развития на прибайкальские регионы - Иркутскую область, Бурятию и Забайкальский край.

Это одно из списка поручений по итогам встречи Медведева с членами Совета палаты Совета Федерации, которое состоялось 17 июля. Срок исполнения - 1 сентября, сообщает «Интерфакс».

Нововведение коснётся АО «Корпорация развития Дальнего Востока», АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке», АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта», а также АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (структура ВЭБа). В наименовании последнего АО фраза «Байкальский регион» присутствует лишь номинально - фонд работает в границах Дальневосточного федерального округа.

Это не первая попытка использовать механизмы экономического развития Дальнего Востока в Восточной Сибири. В 2016 году Медведев поручал тем же министерствам подготовить согласованные предложения о распространении дальневосточных мер господдержки на те же прибайкальские регионы. В частности, речь шла о включении новых регионов в «дальневосточные» госпрограммы и о создании в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае ТОР по типу дальневосточных.

В итоге к настоящему времени ТОР в этих регионах созданы, однако в «дальневосточных» госпрограммах прибайкальские регионы по-прежнему не фигурируют.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июля Дмитрий Медведев принял главу Бурятии Алексея Цыденова. По итогам встречи был дан ряд указаний. Поручения были связаны со строительством Ледового дворца, завода по термическому обезвреживанию отходов и реконструкции правобережных очистных в Улан-Удэ, с включением горы Мамай в ОЭЗ «Байкальская гавань», празднованием 100-летия Бурятии и платой за водопользование Гусиноозёрской ГРЭС. 
Медведев социально-экономическое развитие Дальний Восток
 
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