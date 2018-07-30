В Забайкалье проходит стригальная кампания



По состоянию на 27 июля в регионе острижено 225 тысяч голов овец или более 93% овец к поголовью, имеющемуся на начало стрижки. Валовой настриг на сегодня составляет 699,2 тонн, при настриге 3,1 кг с одной головы.



Самых высоких показателей по настригу шерсти добились животноводы Чернышевского и Приаргунского районов, где с одной головы настрижено 5,3 кг и 4,9 кг соответственно. Лидерами по количеству настриженной шерсти на данный момент являются представители Могойтуйского района, которые отправили в закрома 139 тонн шерсти.



Отметим, что за аналогичный период прошлого года было острижено 220626 голов овец или 98 %. Причиной затянувшейся стригальной кампании являются неблагоприятные погодные условия.



Из 24 районов Забайкальского края стрижку в крестьянских (фермерских) хозяйствах закончили животноводы Дульдургинского, Сретенского, Чернышевского, Карымского, Красночикойского и Петровск-Забайкальского районов. Также стрижку овец завершили сельскохозяйственные организации Сретенского, Оловяннинского, Кыринского и Борзинского районов.



Реализация произведённой шерсти проводится в следующие перерабатывающие предприятия: ООО «Руно», ООО «Хэн Да», ООО «Квест - М». Закупочная цена на шерсть, по предварительным данным, составляет от 190 рублей до 250 рублей за 1 килограмм, сообщает пресс-служба правительства региона.

