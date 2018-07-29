Мост построен через реку Тарбагатайка
ФКУ Упрдор «Южный Байкал» завершило ремонт моста на 506 км трассы Р-258 «Байкал» в селе Десятниково через реку Тарбагатайка Тарбагатайского района Бурятии. Этот населённый пункт в 2016 году был включен в состав «Ассоциации самых красивых деревень России» и внесён в путеводитель самых красивых деревень России.
Мостовики трудились опережающими темпами. С учётом того, что искусственное сооружение находится в самом селе, подрядной организации удалось в минимальные сроки выполнить масштабный объем работ без ущерба качеству. Мост ввели в эксплуатацию на два месяца раньше запланированного срока.
В ходе работ мостостроители отремонтировали опоры и заменили барьерное ограждение в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Кроме того, были установлены светоотражающие дорожные знаки, обновлена разметка.
Это второй объект ФКУ Упрдор «Южный Байкал» в этом году с досрочным вводом. Ранее с опережением графика были завершены работы на мосту через реку Хыр-Горхон на 63-м км автодороги А-333 Култук – Монды – граница с Монголией в поселке Зун-Мурино Тункинского района Бурятии.
В 2018 году на федеральных автодорогах Бурятии дорожники планируют отремонтировать ещё пять мостов через ручей Никольский и ручей Никиткин на трассе Р-258 «Байкал» и реки Харбятка, Лагутка, Кырен на автодороге А-333 Култук – Монды - граница с Монголией. Ещё на трёх искусственных сооружениях - через реку Большой Мамай и двух безымянных ручьях - работы по капитальному ремонту будут завершены в 2019 году, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
В Бурятии досрочно построили мост в самом красивом селе России
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