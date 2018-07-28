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Минэнерго рассмотрит схему теплоснабжения Улан-Удэ

Минэнерго рассмотрит схему теплоснабжения Улан-Удэ
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Планируется увеличить тепловые мощности столицы Бурятии

Минэнерго РФ в течение месяца рассмотрит схему теплоснабжения Улан-Удэ, сообщил замглавы министерства Вячеслав Кравченко на заседании комитета Совета Федерации по региональной политике.

На заседании комитета рассматривался ход выполнения февральского постановления Совфеда о господдержке социально-экономического развития Бурятии. Один из пунктов постановления касался теплоснабжения Улан-Удэ, сообщает РИА Новости.

- Суммарная мощность всех источников генерации тепла в четырехсоттысячном городе Улан-Удэ покрывает в пиковом режиме лишь 85% от потребления. Поэтому при устойчивых температурах ниже минус 30 градусов Улан-Удэ начинает замерзать, а любой технологический сбой систем в этот период из-за отсутствия резервов неминуемо приводит к чрезвычайным ситуациям, - сообщил в ходе заседания комитета сенатор от Бурятии Вячеслав Наговицын.

В конце января парламент Бурятии выносил на обсуждение в Совет Федерации вопрос о строительстве в Улан-Удэ, на базе ТЭЦ-2 двух энергоблоков мощностью по 115 МВт. Предварительный объем инвестиций в проект оценивается в 33 миллиарда рублей. Как отмечали в энергокомпании ТГК-14, которая работает на территории республики, привлечь необходимый объём средств без помощи государства и инвесторов вряд ли получится. В марте региональный Минстрой сообщал, что Бурятия просит правительство РФ выделить ей 1,6 миллиарда рублей на реконструкцию тепломагистралей в Улан-Удэ.

- Схема теплоснабжения (Улан-Удэ - ред.) находится на рассмотрении в министерстве энергетики. Я думаю, что ответ на это мы дадим в течение месяца. Мы её получили буквально полторы недели назад, работаем с ней, смотрим… По итогам рассмотрения схемы теплоснабжения мы чётко будем понимать, как в дальнейшем действуем по энерго- и теплоснабжению Улан-Удэ, - сообщил Кравченко.

Также, по его словам, ТГК-14 сможет принять участие в готовящейся программе модернизации электростанций в РФ, что даст возможность увеличить тепловые мощности в Улан-Удэ.
энергоснабжение
 
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