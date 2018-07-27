В городе Хилок, в посёлке Могзон и в селе Быково Забайкальского края построят сооружения для защиты от затопления паводковыми водами
Проекты дамб планируется подготовить к декабрю 2018 года, на их разработку из краевого бюджета выделено около 13 млн рублей.
Забайкальский центр государственных закупок объявил три тендера по выбору подрядчика для проведения проектно-изыскательских работ. Заявки на все три конкурса принимаются до 17 августа, а 24 августа планируется подвести их итоги и выбрать победителей, сообщает RosTender.info.
Согласно документации тендеров, услуги по проектированию защиты села Быково Красночикойского района от паводковых вод реки Чикой оцениваются в 2,9 млн рублей, поселка городского типа Могзон и города Хилок, стоящих на реке Хилок, – в 4,6 млн и в 4,9 млн рублей соответственно.
Заказчиком выступает госучреждение «Служба единого заказчика» Забайкальского края. Проекты должны быть готовы к 10 декабря 2018 года.
Первый тендер - http://rostender.info/region/zabajkalskij-kraj/34337037-tender-vypolnenie-proektno-izyskatelskih-rabot-po-obektu-stroitelstvo-injenernyh-soorujenij-dlya-zashchity-s-bykovo-krasnochikojskogo-rajona-ot
Второй тендер – http://rostender.info/region/zabajkalskij-kraj/34337066-tender-vypolnenie-proektno-izyskatelskih-rabot-po-obektu-stroitelstvo-injenernyh-soorujenij-dlya-zashchity-pgt-mogzon-hilokskogo-rajona-ot
Третий тендер – http://rostender.info/region/zabajkalskij-kraj/34338198-tender-vypolnenie-proektno-izyskatelskih-rabot-po-obektu-stroitelstvo-injenernyh-soorujenij-dlya-zashchity-g-hilok-ot-zatopleniya-pavodkovymi
В Забайкальском крае построят защиту от паводков
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