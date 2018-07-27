27 Июля

26 Июля

Популярное

В Забайкальском крае построят защиту от паводков

Экономика, 
В городе Хилок, в посёлке Могзон и в селе Быково Забайкальского края построят сооружения для защиты от затопления паводковыми водами

Проекты дамб планируется подготовить к декабрю 2018 года, на их разработку из краевого бюджета выделено около 13 млн рублей.

Забайкальский центр государственных закупок объявил три тендера по выбору подрядчика для проведения проектно-изыскательских работ. Заявки на все три конкурса принимаются до 17 августа, а 24 августа планируется подвести их итоги и выбрать победителей, сообщает RosTender.info.

Согласно документации тендеров, услуги по проектированию защиты села Быково Красночикойского района от паводковых вод реки Чикой оцениваются в 2,9 млн рублей, поселка городского типа Могзон и города Хилок, стоящих на реке Хилок, – в 4,6 млн и в 4,9 млн рублей соответственно.

Заказчиком выступает госучреждение «Служба единого заказчика» Забайкальского края. Проекты должны быть готовы к 10 декабря 2018 года.


Первый тендер - http://rostender.info/region/zabajkalskij-kraj/34337037-tender-vypolnenie-proektno-izyskatelskih-rabot-po-obektu-stroitelstvo-injenernyh-soorujenij-dlya-zashchity-s-bykovo-krasnochikojskogo-rajona-ot

Второй тендер – http://rostender.info/region/zabajkalskij-kraj/34337066-tender-vypolnenie-proektno-izyskatelskih-rabot-po-obektu-stroitelstvo-injenernyh-soorujenij-dlya-zashchity-pgt-mogzon-hilokskogo-rajona-ot

Третий тендер – http://rostender.info/region/zabajkalskij-kraj/34338198-tender-vypolnenie-proektno-izyskatelskih-rabot-po-obektu-stroitelstvo-injenernyh-soorujenij-dlya-zashchity-g-hilok-ot-zatopleniya-pavodkovymi


госзакупки паводок
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкальском крае построят защиту от паводков
Экономика, 27.07.2018
В городе Хилок, в посёлке Могзон и в селе Быково Забайкальского края построят сооружения для защиты от затопления паводковыми водами
В «Байкальской гавани» построят гостинично-туристический комплекс
В «Байкальской гавани» построят гостинично-туристический комплекс
Экономика, 27.07.2018
Недавно инвестору показали земельные участки под строительство. ФОТО
Налоговый вычет получили свыше 31 тысячи жителей Бурятии
Налоговый вычет получили свыше 31 тысячи жителей Бурятии
Экономика, 27.07.2018
Правом на налоговые вычеты в Бурятии воспользовались свыше 31,5 тысячи граждан
В Бурятии стало меньше миллиардеров
В Бурятии стало меньше миллиардеров
Экономика, 27.07.2018
Выросло число крупных миллионеров, чей доход приближается к миллиарду
В Иркутской области построят спортцентр за 80 млн
В Иркутской области построят спортцентр за 80 млн
Экономика, 27.07.2018
В Чунском появится свой спортивный центр
Улан-Удэнский авиазавод построит учебный центр за 347 млн
Улан-Удэнский авиазавод построит учебный центр за 347 млн
Экономика, 27.07.2018
Корпус должен быть построен в следующем году
30 миллионов распределили в медорганизации Забайкалья
Экономика, 26.07.2018
Средства были направлены на закупку оборудования
Бурятия впервые поучаствует в выставке «Отдых-2018»
Экономика, 26.07.2018
Мероприятие состоится в начале сентября в Москве
В Бурятии пройдёт конкурс «Туристический сувенир»
Экономика, 26.07.2018
Финал конкурса пройдёт в октябре в Нижнем Новгороде
В Бурятии корма соберут в сжатые сроки
В Бурятии корма соберут в сжатые сроки
Экономика, 26.07.2018
Сократить время поможет обновлённая техника
В Улан-Удэ отремонтируют участок дороги по Спиртзаводскому тракту
В Улан-Удэ отремонтируют участок дороги по Спиртзаводскому тракту
Экономика, 26.07.2018
Дорожники заасфальтируют почти шесть километров автомобильной дороги
Из Астрахани в Улан-Удэ отправились первые арбузы
Из Астрахани в Улан-Удэ отправились первые арбузы
Экономика, 26.07.2018
В этом году бахчевых отправят на 10% больше
В Улан-Удэ появится 20 новых детсадов
В Улан-Удэ появится 20 новых детсадов
Экономика, 26.07.2018
На первоначальные работы возьмут кредит 60 миллионов рублей

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Загрузка...
^