Нарушений в продукции не нашли
Сотрудниками пограничного ветеринарного контроля на станции Заудинский всегда производится досмотр подконтрольной продукции при её экспорте и импорте.
C 20 по 27 июля проконтролирована выгрузка при внутрироссийских перевозках 2483,9 тонны продукции: 2432,5 тонны кормов для сельскохозяйственных животных из России и 51,4 тонны мяса птицы из Бразилии. Из Монголии поступило в течение недели 40 тонн конины для свободной реализации.
За указанный период на территорию Бурятии через станцию Заудинский поступило также 57,6 тонны молочных консервов из Белоруссии.
Нарушений не нашли, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.
В Бурятию привезли больше 51 тонны мяса из Бразилии
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