В Бурятию привезли больше 51 тонны мяса из Бразилии

Нарушений в продукции не нашли



Сотрудниками пограничного ветеринарного контроля на станции Заудинский всегда производится досмотр подконтрольной продукции при её экспорте и импорте.



C 20 по 27 июля проконтролирована выгрузка при внутрироссийских перевозках 2483,9 тонны продукции: 2432,5 тонны кормов для сельскохозяйственных животных из России и 51,4 тонны мяса птицы из Бразилии. Из Монголии поступило в течение недели 40 тонн конины для свободной реализации.



За указанный период на территорию Бурятии через станцию Заудинский поступило также 57,6 тонны молочных консервов из Белоруссии.



Нарушений не нашли, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

