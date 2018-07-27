В Иркутской области построят спортцентр за 80 млн

В Чунском появится свой спортивный центр
Физкультурно-оздоровительный комплекс начнёт работать в октябре 2019 года в посёлке городского типа Чунский Иркутской области. На строительство спортцентра на улице Фрунзе, 9А из областного и местного бюджетов выделено 79,8 млн рублей, сообщает RosTender.info.
Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области объявило тендер по выбору подрядчика. Заявки на него принимаются до 10 августа, а итоги будут подведены 20 августа.
Здание спорткомплекса должно быть сдано в эксплуатацию 30 сентября 2019 года.
Тендер – http://rostender.info/region/irkutskaya-oblast/34303618-tender-stroitelstvo-fizkulturno-ozdorovitelnogo-kompleksa-po-adresu-irkutskaya-oblast-chunskij-rajon-rp-chunskij-ul-frunze-9a
В Чунском появится свой спортивный центр
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