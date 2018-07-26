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30 миллионов распределили в медорганизации Забайкалья

Экономика, 
Средства были направлены на закупку оборудования 

Ежеквартально в министерстве здравоохранения Забайкальского края проводятся совещания, где обсуждаются вопросы распределения средств нормированного страхового запаса. Комиссия во главе с министром здравоохранения Сергеем Давыдовым доложила об основных приобретениях на третий квартал года для медорганизаций Читы и края.

- В предыдущем квартале мы проработали основные направления денежных средств из нормированного страхового запаса, - прокомментировал Сергей Давыдов. – Одним из крупных приобретений в третьем квартале станет аппарат для проведения неинвазивной ИВЛ. Их закупят городская клиническая больница №1, краевая больница №3 в Первомайском, краевая больница №4 в Краснокаменске, Агинская окружная больница, Петровск-Забайкальская и Чернышевская центральные районные больницы. Преимущество этой техники заключается в том, что при появлении новых форм гриппа при её использовании значительно сократится риск летального исхода у пациентов. Аппарат широко применяется в пульмонологической практике при тяжёлой дыхательной недостаточности с гиперкапнией у пациентов с хронической обструктивной болезнью лёгких, лёгочной формой муковисцидоза и других заболеваниях.

Кроме этого, зимой этого года завершился ремонт в ЛОР-центре на базе краевой клинической больницы. Он занимает 1560 квадратных метров территории больницы, рассчитан на 40 коек.

- По своей технической оснащённости, кадровому потенциалу и спектру оказываемых услуг ЛОР-центр станет единственным узкоспециализированным медицинским учреждением в Забайкальском крае, которое позволит на современном уровне решать сложные задачи по лечению недугов лор-органов, - добавил Сергей Давыдов. – Центр будет оснащён самой современной аппаратурой для диагностики и лечения ЛОР-заболеваний. В том числе диагностическим ЛОР-комбайном для проведения комплекса диагностических мероприятий в полном объёме с наличием эндоскопического центра, оборудованного прибором видеоэндоскопического осмотра лор-органов, воздушным компрессором и вакуумным отсосом.

Одной из важных задач перед министерством стоит развитие лапароскопической службы. Поэтому из средств нормированного страхового запаса для Хилокской и Улетовской центральных районных больниц было выделено более 770 тысяч рублей на приобретение диагностических лапароскопов. С помощью лапароскопа проводятся малоинвазивные операции. Преимущество этого аппарата заключается в том, что у пациента значительно сокращаются послеоперационный период и сроки реабилитации. В начале года такие комплексы были приобретены в Балейскую и Нерчинскую больницы.

С 2016 года в крае реализуется единственный в России проект «Реабилитация для всех. Профилактическое направление». Уже 12 центров реабилитации функционируют на территории Забайкалья. Из средств нормированного страхового запаса выделено финансирование на приобретение спортивно-восстановительных тренажеров для Чернышевской, Приаргунской, Борзинской центральных районных больниц и центра медицинской реабилитации Дарасун.

Всего в третьем квартале 2018 года распределено на оснащение медорганизаций более 30 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства края. 
 
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