Бурятия впервые поучаствует в выставке «Отдых-2018»



Уже более 40 регионов России заявили своём участие в главном событии отрасли. Впервые на выставке будут представлены Республика Бурятия и Омская область.



Как и в прежние годы, посетители смогут заглянуть на стенды Республики Крым, Ставропольского края, Свердловской области. Расширяет свою площадку проект «Серебряное Ожерелье», объединяющий регионы Северо-Западного АО. Увеличится и количество участников на стендах Республики Коми, Калининградской и Вологодской областей. Расширяют свои стенды Республика Татарстан, Пермский край, Тюмень.



Проект «Живые уроки» и стенд «Промышленный туризм» объединят специалистов из регионов, уделяющих особое внимание этим туристическим сегментам.



Помимо организации стендов, представители региональных отраслевых министерств и комитетов, туристско-информационных центров примут активное участие в мероприятиях деловой программы выставки-форума ключевым мероприятием которой станет всероссийское совещание по вопросам развития въездного и внутреннего туризма. Запланировано обсуждение вопросов развития и популяризации санаторно-курортного, эногастрономического, MICE и других видов туризма, обмен опытом между регионами по продвижению отдыха в России и по территориальному маркетингу.



Словам организаторов, список экспонентов выставки будет расширяться, приём заявок от органов исполнительной власти в сфере туризма и отдельных компаний регионов России продолжается на сайте выставки-форума https://www.tourismexpo.ru/leisure/participation/

Рекордное количество российских регионов будет представлено на выставке «Отдых 2018». Она состоится с 11 по 13 сентября в Москве. Экспозиция российских регионов будет размещена в отдельном 3 зале павильона 2 ЦВК «Экспоцентр», сообщают Вести-Туризм.