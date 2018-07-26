Из Астрахани в Улан-Удэ отправились первые арбузы

В этом году бахчевых отправят на 10% больше



Из Астраханской области со станции Ахтуба Приволжской магистрали на станцию Улан-Удэ отправились первые в этом году вагоны с арбузами.



По предварительным прогнозам, в этом году со станций Астраханского региона (Кутум, Харабалинская, Верхний Баскунчак, Ленинск, Капустин Яр, Палласовка) планируется перевезти более 350 вагонов с овоще-бахчевой продукцией: арбузы, лук, свёкла, картофель и многое другое. Это на 10% больше уровня прошлого года, сообщает портал Астрахань-24.

