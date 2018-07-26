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В Иркутске реконструируют асфальтобетонный завод

В Иркутске реконструируют асфальтобетонный завод
Экономика,  Фото:администрация Иркутска
На предприятии устанавливается новое оборудование, совершенствуется процесс производства смеси

Модернизация муниципального асфальтобетонного завода проводится в Иркутске. На предприятии устанавливается новое оборудование, совершенствуется процесс производства смеси для ремонта и строительства дорог, растёт объем выпускаемой продукции. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников и депутаты городской думы оценили работу завода на выездном совещании.

В сутки завод выпускает до 2 тысяч тонн асфальтобетонной смеси. За прошлый год было произведено более 100 тысяч тонн, в том числе смеси типа «А». Она применяется для обустройства верхних слоёв дорожной одежды, так как отличается высокой износоустойчивостью. Исследования продукции проводит собственная лаборатория завода.

- Асфальтобетонный завод – это необходимая часть инфраструктуры для проведения дорожных работ. Очень важно, что Иркутск имеет своё производство, где мы постоянно контролируем качество работы. Заводу около 20 лет, поэтому определённая часть оборудования требует ремонта, замены. Этот процесс идёт, - подчеркнул Дмитрий Бердников.

В прошлом году на завод закупили плавильную установку для твёрдого битума, в этом году планируется запустить мельничный комплекс по производству минерального порошка – неотъемлемого компонента асфальтобетона. Ранее его закупали в Слюдянке.

- Ещё несколько лет назад завод не мог обеспечивать полноценное производство качественной асфальтобетонной смеси. К настоящему времени проведена большая работа по модернизации предприятия. Проблема недолговечного асфальта будет решаться, – отметил председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев.

В этом году в Иркутске ремонтируют 33 участка дорог в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Работы полностью завершены на улицах Звездинской, Седова, Советской, Костычева, Уткина. Остальные участки находятся в разной степени готовности, сообщили в пресс-службе администрации города Иркутска.
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