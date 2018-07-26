Улан-удэнцам понадобится 1,6 средних зарплаты для покупки КАСКО









Жителям Улан-Удэ понадобится 1,6 средних зарплаты для покупки КАСКО – это чуть выше среднего показателя по России. Аналитики компании ERGO проанализировали стоимость КАСКО в 85 регионах страны, сосредоточив основное внимание на 25 филиалах своего присутствия. Для расчёта выбрана наиболее продаваемая модель иностранной автомобильной марки, по данным агентства Автостат – это новая KIA Rio.Также были проанализированы соотношение средней зарплаты и стоимости страховки Каско. Стоит отметить интересный факт: самая высокая стоимость на страховку наблюдается в небольших городах, где, как правило, цены диктуют 1-2 лидера рынка. Например, в этой выборке самыми «дорогими» стали Псков и Великий Новгород, отмечает ERGO.Напротив, в крупных городах, где рынок страхования более развит и конкуренция выше, цена полиса ниже при более высоких доходах покупателей КАСКО. Самыми «недорогими» стали Саратов, Екатеринбург, Казань, Тюмень. Москва и Санкт-Петербург – также находятся в конце списка, в «зелёной зоне» недорогой страховки.Итак, сколько же стоит покупка КАСКО на год на новый автомобиль для жителей регионов России?В среднем по России стоимость полиса составляет 54 381 рубля при средней заработной плате 40 608 рублей.Также аналитики страховой группы ERGO выделили показатель коэффициент доступности КАСКО – стоимость страховки КАСКО, разделённая на среднюю зарплату в регионе: чем ниже этот показатель, тем ниже финансовая нагрузка на заработную плату автовладельца и тем легче ему приобрести страховку.Так, в Москве и Петербурге этот показатель на «зелёном» уровне: всего 0.6 для столицы – т.е. 60% средней зарплаты москвичу достаточно для покупки КАСКО, и 0.3 для или 30% зарплаты – для петербуржцев. Одни из самых высоких показателей у жителей Пскова – больше 7 заработных плат – и Великого Новгорода – почти 4,5 зарплаты необходимо будет отложить новгородцам для приобретения ежегодной страховки.