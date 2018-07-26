Улан-удэнцам понадобится 1,6 средних зарплаты для покупки КАСКО

Жителям Улан-Удэ понадобится 1,6 средних зарплаты для покупки КАСКО – это чуть выше среднего показателя по России. Аналитики компании ERGO проанализировали стоимость КАСКО в 85 регионах страны, сосредоточив основное внимание на 25 филиалах своего присутствия. Для расчёта выбрана наиболее продаваемая модель иностранной автомобильной марки, по данным агентства Автостат – это новая KIA Rio.
Также были проанализированы соотношение средней зарплаты и стоимости страховки Каско. Стоит отметить интересный факт: самая высокая стоимость на страховку наблюдается в небольших городах, где, как правило, цены диктуют 1-2 лидера рынка. Например, в этой выборке самыми «дорогими» стали Псков и Великий Новгород, отмечает ERGO.
Напротив, в крупных городах, где рынок страхования более развит и конкуренция выше, цена полиса ниже при более высоких доходах покупателей КАСКО. Самыми «недорогими» стали Саратов, Екатеринбург, Казань, Тюмень. Москва и Санкт-Петербург – также находятся в конце списка, в «зелёной зоне» недорогой страховки.
Итак, сколько же стоит покупка КАСКО на год на новый автомобиль для жителей регионов России?
В среднем по России стоимость полиса составляет 54 381 рубля при средней заработной плате 40 608 рублей.
Также аналитики страховой группы ERGO выделили показатель коэффициент доступности КАСКО – стоимость страховки КАСКО, разделённая на среднюю зарплату в регионе: чем ниже этот показатель, тем ниже финансовая нагрузка на заработную плату автовладельца и тем легче ему приобрести страховку.
Так, в Москве и Петербурге этот показатель на «зелёном» уровне: всего 0.6 для столицы – т.е. 60% средней зарплаты москвичу достаточно для покупки КАСКО, и 0.3 для или 30% зарплаты – для петербуржцев. Одни из самых высоких показателей у жителей Пскова – больше 7 заработных плат – и Великого Новгорода – почти 4,5 зарплаты необходимо будет отложить новгородцам для приобретения ежегодной страховки.