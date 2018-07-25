Гости фестиваля из Греции заинтересовались культурой старообрядцев
Власти республики в рамках завершившейся «Недели туризма на Великом шелковом пути» заключили соглашение с международным центром по развитию гастрономического туризма - в конце года кухня и культура республики будет представлена в Греции и Японии, сообщает ТАСС.
- Мы заключили соглашение с Международным эногастрономическим центром, который занимается развитием территорий через представление национальной региональной кухни, через гастрономический туризм. В этом году мы будем участвовать в Российской гастрономической неделе - в октябре в Греции и в ноябре в Японии, - сообщила министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова.
По словам Бадмацыреновой, гости фестиваля из Греции заинтересовались культурой старообрядцев, сообщили в пресс-службе министерства культуры Бурятии.
- Мы повезём не только шефов, но и творческие коллективы. Будут выставки национальных сувениров - такие мини-дни Бурятии, - добавила министр.
«Неделя туризма на Великом шёлковом пути» проходила в Бурятии с 17 по 22 июля. Она была организована правительством республики совместно с министерством культуры РФ и UNWTO - Всемирной туристской организацией при ООН.
Кухню и культуру Бурятии представят в Греции и Японии
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