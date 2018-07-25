Кухню и культуру Бурятии представят в Греции и Японии

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко. из архива

Гости фестиваля из Греции заинтересовались культурой старообрядцев



Власти республики в рамках завершившейся «Недели туризма на Великом шелковом пути» заключили соглашение с международным центром по развитию гастрономического туризма - в конце года кухня и культура республики будет представлена в Греции и Японии, сообщает ТАСС.



- Мы заключили соглашение с Международным эногастрономическим центром, который занимается развитием территорий через представление национальной региональной кухни, через гастрономический туризм. В этом году мы будем участвовать в Российской гастрономической неделе - в октябре в Греции и в ноябре в Японии, - сообщила министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова.



По словам Бадмацыреновой, гости фестиваля из Греции заинтересовались культурой старообрядцев, сообщили в пресс-службе министерства культуры Бурятии.



- Мы повезём не только шефов, но и творческие коллективы. Будут выставки национальных сувениров - такие мини-дни Бурятии, - добавила министр.



«Неделя туризма на Великом шёлковом пути» проходила в Бурятии с 17 по 22 июля. Она была организована правительством республики совместно с министерством культуры РФ и UNWTO - Всемирной туристской организацией при ООН.

