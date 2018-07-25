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В розничную торговлю в Бурятии инвестировали 164 млн

В розничную торговлю в Бурятии инвестировали 164 млн
Экономика,  Фото:pixabay.com
На развитие розничной торговли в 2017 году в Бурятии было направлено 164,5 млн. рублей инвестиций в основной капитал

Это на 70,1 % больше, чем в предыдущем году, сообщает Бурятстат.

Основным источником финансирования инвестиций являлись собственные средства (99,3 % от их общего объёма). Доля инвестиций в розничную торговлю в общем объёме инвестиций в
экономику Бурятии составила 0,5 %.

- В 2017 году сальдированный финансовый результат по полному кругу организаций розничной торговли, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, составил 1030 млн. рублей и уменьшился по сравнению с предыдущим годом на 21,6 %. Доля убыточных организаций в общем числе организаций розничной торговли сократилась и составила 8,3 %, - отмечают в Бурятстате. 
торговля
 
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