На развитие розничной торговли в 2017 году в Бурятии было направлено 164,5 млн. рублей инвестиций в основной капитал
Это на 70,1 % больше, чем в предыдущем году, сообщает Бурятстат.
Основным источником финансирования инвестиций являлись собственные средства (99,3 % от их общего объёма). Доля инвестиций в розничную торговлю в общем объёме инвестиций в
экономику Бурятии составила 0,5 %.
- В 2017 году сальдированный финансовый результат по полному кругу организаций розничной торговли, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, составил 1030 млн. рублей и уменьшился по сравнению с предыдущим годом на 21,6 %. Доля убыточных организаций в общем числе организаций розничной торговли сократилась и составила 8,3 %, - отмечают в Бурятстате.
В розничную торговлю в Бурятии инвестировали 164 млн
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