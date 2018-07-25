В розничную торговлю в Бурятии инвестировали 164 млн

На развитие розничной торговли в 2017 году в Бурятии было направлено 164,5 млн. рублей инвестиций в основной капитал



Это на 70,1 % больше, чем в предыдущем году, сообщает Бурятстат.



Основным источником финансирования инвестиций являлись собственные средства (99,3 % от их общего объёма). Доля инвестиций в розничную торговлю в общем объёме инвестиций в

экономику Бурятии составила 0,5 %.



- В 2017 году сальдированный финансовый результат по полному кругу организаций розничной торговли, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, составил 1030 млн. рублей и уменьшился по сравнению с предыдущим годом на 21,6 %. Доля убыточных организаций в общем числе организаций розничной торговли сократилась и составила 8,3 %, - отмечают в Бурятстате.

