Улица Псковская соединяет микрорайоны Мясокомбинат и Южный, проходит вдоль железнодорожных путей, находится в заболоченной местности
Она в числе прочих объектов будет капитально отремонтирована в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Ремонт автодороги ул. Псковской пройдёт от дома №1 до дома №139, также для удобства пешеходов появятся тротуары. Протяженность ремонтируемого участка – 2,7 км. На эти цели выделено 34, 73 млн. рублей, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Улан-Удэнская агломерация попала в проект «Безопасные и качественные дороги» в прошлом году. В 2018 году в столице Бурятии будет отремонтировано всего 32,47 км дорог на сумму 429,7 млн руб.
В этот строительный сезон в Улан-Удэ будут завершены работы по трем крупным объектам, начатым в 2017 году. Речь идет о капитальном ремонте въездов в город – это трасса в густонаселенные сотые кварталы по ул. Орловской, дорога по ул. Комарова с выездом из мкрн Восточного и дорога, проходящая через мкрн Южлаг, Тальцы до 0 км. Заиграевского района.
Также в этом году акцент будет сделан также на дороги в отдаленные микрорайоны, которые не ремонтировались несколько десятков лет – речь идет об «убитой» дороге в мкрн Стеклозавод и мкрн ст. Дивизионный.
В Улан-Удэ ремонтируют улицу Псковскую
Экономика, Фото:
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