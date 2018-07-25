В Ангарске спустя 25 лет обещают достроить школу

Экономика, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Минстрой региона предлагает направить в этом году дополнительные средства на строительство школы в 7А микрорайоне Ангарска



Об этом заявила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.



– Средства на достройку выделены немалые. C 2018 года объём финансирования за счёт средств муниципалитета снижен с 50 процентов до 25. Оставшиеся 75 процентов средств, необходимых на достройку объекта, выделены, по поручению губернатора, из областного бюджета. Те средства, которые предусмотрены на текущий год – а это чуть больше 300 млн рублей – по словам подрядчика, будут полностью освоены уже в августе-сентябре. Чтобы сократить сроки завершения строительства, мы готовы при наличии свободных средств в региональном бюджете рассмотреть возможность перераспределения 150 миллионов рублей с 2019 года на 2018 год. Указанное предложение мы представим в министерство финансов Иркутской области в ходе подготовки к корректировке закона об областном бюджете, которую планируется рассмотреть на октябрьской сессии Законодательного собрания, - пояснила Светлана Свиркина.



Школу в 7А микрорайон начали строить более 25 лет назад. В разное время возникали трудности с финансированием, и строительство неоднократно приостанавливалось. В 2016 году правительством региона принято решение о завершении строительства объекта. На эти цели было выделено 613,6 млн рублей из областного бюджета.



Завершение работ запланировано к 1 сентября 2019 года.



В микрорайоне Китой Ангарского городского округа новая школа откроется уже 1 сентября текущего года. Хотя изначально контракт предполагал завершение работ к 2020 году. Средства на этот объект выделены в объеме 703 млн рублей, в том числе 478, 9 млн рублей из федерального бюджета.



– Это одна из четырёх школ в Иркутской области, финансирование которой велось благодаря вхождению региона в федеральную программу. Также по программе «Большая перемена» уже построены школы в микрорайоне «Эволюция» в Иркутске, в посёлке Молодежном Иркутского района, завершаются работы на 19-й иркутской школе, - напомнила министр.







По информации пресс-службы правительства Иркутской области

