Оборот розничной торговли в Бурятии составил 170 миллиардов

Информацию озвучил Бурятстат



В 2017 году оборот розничной торговли в Бурятии составил 170,9 млрд. рублей. Это на 1% меньше, чем годом ранее, сообщает Бурятстат.



Оборот розничной торговли на душу населения сложился в размере 173,6 тысяч рублей.



- В структуре оборота розничной торговли преобладали пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия (51,6 %). Однако покупка населением непродовольственных товаров велась опережающими темпами (99,5 %) по сравнению с покупкой пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий ( 98,5 %), - уточняет Бурятстат.



Торгующими организациями сформировано 34 % всего объёма оборота розничной торговли, из них 17,4 % обеспечивали малые предприятия, включая микропредприятия. Индивидуальные предприниматели, реализующие товары вне рынка, формировали 65,9 % оборота. Объём продажи товаров на розничных рынках и ярмарках уменьшился на 33,7 % и в общем объёме розничной торговли равнялся 0,1 %.



