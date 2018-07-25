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В России улучшили демографический прогноз

В России улучшили демографический прогноз
Экономика,  Фото:pixabay.com
Демографический прогноз России обновлён Росстатом

Росстат подготовил новый прогноз численности населения России до 2036 года. Согласно оптимистичному сценарию, к этому времени население страны увеличится до 157 млн человек. Согласно предыдущему прогнозу, опубликованному в декабре 2017 года, численность населения России к 2036 году должна была составить 154 млн человек.

Прогноз обновлен с учётом государственной программы «Развитие здравоохранения», принятой в конце 2017 года. Программа предусматривает увеличение продолжительности жизни и снижение смертности.

Согласно среднему варианту прогноза, население России к 2036 году составит 145,9 млн человек. Предыдущий средний вариант прогноза предполагал численность в 147 млн человек. В обновлённом пессимистичном сценарии говорится, что численность населения страны к 2036 году сократится до 136,7 млн человек. В предыдущем пессимистическом варианте прогнозировалось, что численность населения составит 138 млн человек.

По данным последней Всероссийской переписи населения, в 2010 году в стране проживало 142,9 млн человек. Согласно данным переписи населения в Крымском федеральном округе 2014 года, проведенной после вхождения Республики Крым и Севастополя в состав России, там проживало 2,3 млн человек.

В 2020 году пройдёт новая всероссийская перепись населения, которая поможет оценить масштаб произошедших за десять лет перемен в демографическом развитии страны.

Перед Всероссийской переписью населения состоится Пробная перепись населения, которая пройдёт уже в нынешнем году – с 1 по 31 октября. Она будет кардинально отличаться от предыдущих аналогичных мероприятий – впервые для сбора данных будут широко использоваться новейшие информационные технологии.

С 16 по 31 октября переписчики проведут обход помещений и опросят жителей страны на территории 10 муниципальных образований в девяти регионах Российской Федерации, сообщает пресс-центр Пробной переписи России.

демография
 
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