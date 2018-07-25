Условия по квотированию рабочих мест выполняют 80% организаций
В Бурятии утвердили подпрограмму «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» на 2018 - 2020 годы.
В республике 730 организациям и индивидуальным предпринимателям установлена квота для приёма на работу людей с инвалидностью, из них 604 организации, а это 82,8% из всех организаций, выполняют квоту на 100%. Частично выполняется квота в 83 организациях, их общее количество чуть превышает 11%. Установленная квота не выполняется в 43 организациях, и в процентном соотношении составляет 5,8%.
Согласно квоте, на первое полугодие в 730 предприятиях должно быть трудоустроено 2457 инвалидов. Фактически с учётом выделенных вакансий (115 человек) трудоустроены 2206 человек, что составляет 89%.
- Сравнивая данный показатель с аналогичным периодом прошлого года, количество трудоустроенных граждан с инвалидностью возросло на 1,5%, - отмечают в минсоцзащиты.
Работодатели, принимающие на работу инвалидов молодого возраста, могут получить субсидии для компенсации расходов: на выплату заработной платы инвалиду молодого возраста; на выплату заработной платы наставнику за оказание содействия в адаптации инвалида молодого возраста на его рабочем месте.
Документы, необходимые для участия в мероприятиях, работодатели представляют в центры занятости населения по месту своей регистрации. Там же они могут получить необходимую консультацию, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
В Бурятии выросло число работающих инвалидов
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