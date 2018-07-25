Улан-удэнский вертолёт Ми-171А2 испытают жарой до +50

Экономика, Фото: пресс-служба правительства РБ

Также его испытают в горной местности



Специалисты холдинга «Вертолёты России» совместно с представителями ГосНИИ ГА приступили к испытаниям вертолёта Ми-171А2 производства Улан-Удэнского авиазавода. В течение двух месяцев Ми-171А2 совершит серию полётов в Астраханской области, по итогам которых планируется доказать возможность его эксплуатации при температуре окружающего воздуха до +50. Следующим этапом станут испытания бортового оборудования в условиях горного рельефа, которые пройдут в Нальчике, сообщает пресс-служба Улан-Удэнского авиазавода.



- Поскольку холдинг планирует сертифицировать Ми-171А2 в ряде стран, нам важно сейчас проверить и документально закрепить максимум возможностей этих вертолётов. Кроме того, результаты предстоящих испытаний помогут определить пути дальнейшей модернизации обеих машин и сократить время на их доработку с учётом особенностей эксплуатации конкретными заказчиками, - заявил генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский.



Он также отметил, что результаты испытаний будут использованы для их дальнейшего продвижения на ключевых рынках и в рамках презентаций потенциальным заказчикам. В том числе, на предстоящем в ноябре 2018 года международном аэрокосмическом салоне Airshow China в Чжухае.



Многоцелевой вертолёт Ми-171А2 – одна из самых ожидаемых новинок российского вертолётостроения, результат глубокой модернизации вертолётов семейства Ми-8/17. В конструкцию Ми-171А2 внесено более 80 изменений. Вертолёт оснащён двигателями ВК-2500ПС-03 (гражданская версия двигателей, устанавливаемых на боевых вертолётах Ми-28) с цифровой системой управления. Одним из важнейших отличий Ми-171А2 от вертолётов семейства Ми-8/17 является новая несущая система. На вертолёте установлены более эффективный Х-образный рулевой винт и новый несущий винт с цельнокомпозитными лопастями усовершенствованной аэродинамической компоновки. Таким образом, только за счёт аэродинамики тяга несущего винта Ми-171А2 возросла более чем на 700 кг, что положительно сказалось на всем комплексе летно-технических характеристик.



В августе 2017 года вертолёт получил от Федерального агентства воздушного транспорта РФ сертификат типа по категории «А», предусматривающей выполнение самых высоких требований безопасности полётов, предъявляемых к гражданским вертолётам. В январе 2018 года Ми-171А2 успешно подтвердил возможность эксплуатации новейших многоцелевых вертолётов Ми-171А2 в сложных климатических условиях при температуре окружающего воздуха до -50.





